高官外遇爭風吃醋！莊武能被控勒索竹縣議員1千萬 二審判刑出爐

台南市警局前秘書室主任莊武能，原本掛3線1星，卻因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬元，甚至拒捕試圖衝撞警方，遭新竹地檢署起訴，而他個人為此遭台南市府免職。經一審，新竹地院法官依強制罪判6月徒刑，檢辯上訴，高等法院今（2/10）改依恐嚇取財罪判刑5年，可易科罰金15萬，妨害公務則是無罪。

2022年耶誕節過後，莊武能與高女婚外情徒增變故，他不滿張姓男議員介入兩人，竟假冒高女、某人的身分，傳訊向張男勒索1000萬元

2022年耶誕節隔一天，莊武能發現被外遇女友高女戴綠帽，對方是已婚，新竹張姓男議員，他為此氣憤不已，連續三天假冒高女、高女的上市公司副總男友身分，傳Line給張男，表示自己握有張男與高女的出軌音檔，以及張男涉及不法的證據，向其勒索1千萬元，否則要將證據公之於眾。

張男依約準備好1千萬，而莊武能卻再次傳訊告訴他「都是開玩笑，沒有要跟你要錢啦，」強調自己這幾天玩笑開夠了，試圖緩解緊張氣氛，「我們感情這麼好，怎麼會抖出你，抖出你不是也傷到我，昨天根本沒有寄信，也沒有錄影錄音跟截圖，一切都是整你的。」

而張男不甘莊武能威脅，向新竹縣橫山分局報警，警方欲攔捕莊武能時，莊武能作勢試圖衝撞員警逃離現場，一名員警對空鳴6槍，再朝莊的車輪開3槍，最終被逮捕。

莊武能表示，他沒有實質勒索，只是想整整張男，衝撞警方也是因為對方沒有表明身分，像黑衣人一樣要押人，所以才想離開現場，無意襲警、妨害公務。

新竹地檢署2023年3月8日依恐嚇取財未遂、駕駛動力交通工具妨害公務罪起訴莊武能。

一審新竹地院認為莊武能雖要脅張男，但實質上沒有真要錢，依強制罪判莊6月徒刑，得易科罰金。妨害公務則因員警盤查、開槍等細節不符刑事訴訟法、警察職權行使法的要求，判無罪。

案經上訴，莊武能在高院法庭上否認犯強制罪，一直叫張男不要給錢，但他為自己當時失去分寸感到羞愧後悔，甚至激動落淚說自己其實很重視名譽，希望能爭取無罪。

高院審理後今撤銷一審判決，改依恐嚇取財罪判莊武能5月刑期，得易科罰金。

