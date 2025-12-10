高官夫婦A公款6.2萬！ 爽吃漢來海港報公帳 連國小作業簿都想拗公帑

台南市研考會前主委蒙志成被控A公款6.2萬，遭台南地檢署起訴。翻攝市府網站

台南市政府研考會前主任委員蒙志成，今年6月底被控私用公務車、不當用主管特支費，他與李姓妻子遭檢調約談時喊冤，辯稱自己是「被亂檢舉」。台南地檢署追查發現，蒙志成夫妻不僅用公帑吃大餐，就連孩子的國小作業簿也試圖用公款買單。不過兩人最終仍坦承犯行，繳回6.2萬元，檢方近日依公務員背信罪等起訴兩人。

檢方查出，成功大學政治系教授蒙志成從2024年7月起擔任研考會主委，他明知的「為民服務費」與「業務費」應限於公務用途，他花在自己與家人的私人聚餐費用，走遍各大知名餐飲店，包括漢來海港自助餐廳、毛丼炙燒海鮮丼、泰典泰式料理等多達27筆消費，總金額超過5萬3000元。

檢調從蒙志成與李姓妻子的對話記錄發現，「有樣學樣」的李姓妻子也學會拿公帑購買家人要吃的甜點，她在消費前會向蒙志成詢問並確認統編號碼等細節，包括購買927元的狸小路千層蛋糕，710元的十月甜波士頓派，顯示夫妻倆對詐欺公款有高度共識。

蒙志成連公費購買的餐券也不放過。檢方查出，蒙志成曾以「為民服務費」核銷了台糖長榮酒店自助餐券，依規定此餐券應限公務餐敘使用。但蒙志成竟在去年12月13日利用其中5張餐券支付了家庭成員私人聚餐，此舉已構成違背法令圖利自己與他人。

更荒唐的是，蒙志成曾試圖將私人購買的文具用品，包括「國小作業簿（中高）」、「國小作業簿（高國）」及「馬卡龍捲尺」等明顯屬學生用品的文具發票提出申請核銷。雖然蒙志成事後自覺不妥而將單據抽回，導致未遂，但其利用職務上機會詐取財物的犯意已然成立。

蒙志成還被查出將公務車挪作私用，他曾利用市府配置的公務車，載運家庭成員到南紡購物中心用餐消費。更誇張的是，他私駕公務車從台南戶籍地出發，前往嘉義火車站接送家庭成員，再一同前往雲林處理李姓妻子家庭成員的喪葬事宜。

儘管蒙志成在檢調搜索時曾喊冤，稱自己是「被亂檢舉」，但檢方最終掌握確切事證，並指出蒙志成與李姓妻子在偵查中已坦承全部犯罪事實，並主動繳回全數犯罪不法所得6萬2240元。檢方最終以利用職務上機會詐取財物、公務員背信罪及圖利等罪嫌將二人起訴。



