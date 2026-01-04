高官性侵弱勢少女 林岱樺開第一槍批社安網漏洞！籲其他受害者出面

民進黨立委林岱樺拚高雄市市長初選。翻攝自林岱樺FB



高雄市衛生局日前爆出性侵醜聞，心理衛生中心執行祕書何建忠濫用公務系統，誘騙弱勢少女性侵，因手法非臨時起意，外界憂心有其他受害者。為此，正角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺今（4日）率先批評「自己人」，更呼籲其他受害者出面，她會陪伴在旁一起面對惡狼。

何建忠是高雄市衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書，可以說是該單位最高層級主管，處理兒虐、家暴、性侵、輕生等案件，但原本是社會安全網重要角色，何建忠卻利用職務之便，在公務系統肉搜個資「選妃」，誘騙16歲少女性侵，事後強塞3600元現金營造性交易假象，惡性重大。

廣告 廣告

林岱樺作為民進黨高市市長初選4人之一，今日掃街回應這起性侵案件，是四人中的第一位，她表示，這是社會安全破口的重大警訊，不只是高雄，對任何城市都是需要嚴肅以待的事件。

林岱樺提到，她最在意的是，是否另有其他受害者默默承受恐懼，不敢對外求救，她喊話：「不會是單獨的，你不會是孤單的，岱樺會願意陪你走完這一程，站在妳旁邊」。

林岱樺強調，初選很重要，但市民安全與尊嚴更重要，她需要對此事表示關心。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

疑嗆奶死亡！台中1歲5月大男嬰突無呼吸心跳不治

高官公務系統查個資、性侵未成年少女 議員李雅靜痛批衛生局：竟封口半年

15歲少年「好玩」捷運頂溪站縱火 警查出竟是二度犯案裁定收容