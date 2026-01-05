高官接連消失、經濟崩壞！專家揭「習近平治下中共五大錯誤」

國際中心／綜合報導

專家點出2025年中共最嚴重的五個敗筆，「拿黎智英開刀自毀形象」便是其中一大敗筆。（圖／翻攝自IG @supportjimmylai）

來到2026年，回顧去年國際重大事件，2025年中共政權正面臨前所未有的毀滅危機！隨著官場內鬥殺紅了眼、高官接連「被失蹤」，加上中國經濟慘不忍睹，種種跡象都顯示習近平的統治正陷入死胡同。專家更直言，北京當局2025年犯下的「五大決策錯誤」，簡直像在自掘墳墓，這一年，是中共「錯誤集中爆發」的一年。

【習近平執政亮紅燈！網驚：現代崇禎出現了？】

自從習近平2012年上台後，不管是親自指揮的「動態清零」還是外交硬碰硬，都讓中國元氣大傷。最近民間瘋傳一本被禁掉的書《崇禎：勤政的亡國君》，封面上那句「越勤政越亡國」被網友認為根本是在影射現狀。當初提拔的親信一個個落馬，原本的接班人或愛將說不見就不見，不僅重創威信，更讓「反習」的聲音從地下轉向檯面。

【神總結！2025中共五大「自殺式」決策錯誤】

前中紀委官員王友群就點出了2025年中共最嚴重的五個敗筆，看懂了就知道為什麼他們現在這麼慌：

1. 內鬥樹敵太多：13年來抓了849隻「大老虎」，結果就是官場人人自危，每個人都怕下一個輪到自己。

2. 挺俄羅斯挺到變公敵：繼續在俄烏戰爭中挺普丁，搞得在國際上「裡外不是人」，被西方國家集體排擠。

3. 對台灣太強硬反而害到自己：每天想著極限施壓，結果不但沒嚇到人，反而讓國際更挺台灣，自己反被包圍。

4. 拿黎智英開刀自毀形象：審判黎智英案等於告訴全世界「香港法治已死」，直接撕掉最後一層文明面具。

5.手伸太長搞跨國鎮壓：跑到別國地盤抓人、威脅異議人士，這讓各國政府徹底火大，開始聯合封殺中共。

【官場大地震！沒有人是安全的】

現在的中國官場，反腐早就不只是抓貪官，而是變成政治鬥爭的武器。最諷刺的是，這把火已經燒到習近平自己身邊的人。大家心裡都清楚，這種「大清洗」再搞下去，官僚體系只會集體擺爛，因為只要做事就可能出錯，出錯就可能丟命，導致整個政府運作幾乎陷入癱瘓。

【講真話就有罪？中共正與世界脫軌】

從黎智英案的裁決可以看到，在中共眼裡，新聞自由與言論自由都是威脅。當一個政權開始害怕講真話的人，就代表它已經失去自信。這種與普世價值背道而馳的作法，正讓中國在國際舞台上迅速邊緣化，甚至演變成全球性的對抗。

