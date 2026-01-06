高官涉性侵少女 陳其邁譴責、下令補破網

高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）





針對高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權性侵未成年少女一案，全案曝光後引發輿論。高雄市長陳其邁今（6日）正式發聲，嚴厲譴責何員的行為非常不應該，直言這不僅是對受害者的深重傷害，更對第一線社安網工作夥伴士氣造成打擊，已要求衛生局與社會局負起完全責任，立即針對制度漏洞進行補破網式的全面檢討。

藍營痛批蓋牌 質疑市府冷處理

國民黨團昨日召開記者會，痛批衛生局自去年8月知情以來封鎖消息長達半年，「出事就蓋牌」是典型的官僚殺人，更點名衛生局長黃志中下台負責。藍營諷刺，過去陳其邁市長動輒震怒，此次涉及高官侵害弱勢少女，卻遲遲未見其出面說明，質疑市府在重大案件上選擇性冷處理，痛批市長「連演都不演了」。

對此，陳其邁今日親上火線說明，強調衛生局在第一時間接獲檢方通知後，便採取嚴查嚴辦立場。他表示，社安網的初衷是為了保障弱勢民眾，何員身為公職人員卻嚴重違反專業倫理，背叛了社會大眾對政府機關的信賴。並表示這幾個月來市府除了配合檢方偵辦，也同步站在保護被害人、避免二次傷害的立場，全力釐清案件真相。

下令導入外部專家監督 嚴懲涉案官員

陳其邁指示，衛生局與社會局務必痛定思痛，針對現行制度進行最完整的盤查。檢討重點將包含引進外部專家評估、強化監督機制，以及查核資安漏洞，防止公職員工濫用系統權限進行不法行為。他強調，除了要記取教訓防止悲劇重演，也呼籲大眾仍要給予辛勤工作的基層社安人員鼓勵，不應讓害群之馬抹滅全體同仁的努力。

根據高市府最新說明，涉案的何員已於去年8月遭兩大過解聘，社會局並針對其違反兒少法處以最高60萬元罰鍰；其妻因涉嫌協助洩密與使用系統紀錄，亦遭記兩大過解聘移送法辦。市府強調，將持續提供被害人醫療、心理與法律支持，呼籲媒體審慎報導，保障受害人權益。

