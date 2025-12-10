高官遭詐億元1／玄！司法院退休參事「4年被騙6次」痛失上億 轟走警察拒報案

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

去年詐騙案件逾12.28萬件，平均每天發生336件，財損高達502億元，今年至今已發生16.19萬件，財損更已飆破826億元，直逼千億！國民黨立委9日召開「打詐實效與被害人權益保障公聽會」，要求政府建立追贓返還與被害人補償機制，同時呼籲司法院應將被害人數、詐騙規模與是否賠償列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態，與此同時，司法院傳出一名退休高官，近4年被詐團騙走上億元，卻始終不願報案，即使有車手已經落網，仍然堅信自己並未受騙，甚至一度轟走登門關懷的人民保母，實在令人匪夷所思！

去年詐騙案件財損高達502億元，今年至今更已飆破826億元，司法院（左圖）一名退休參事六度被騙，警方估計損失上億元；截至10月，檢警已經攻破3,152個詐團，逮捕26,510名嫌犯（右圖）。（圖／司法院官網、資料照）

FTNN調查，阿蘭（化名）自司法院退休前，是職務列等為簡任13職等的「參事」，依《司法院暨所屬機關陞遷序列表》所示，參事為院內常任文官最高職等，僅次於院長、副院長、秘書長等俗稱「三長」的政務官，以及單獨列序的14職等副秘書長，堪稱是司法行政同仁的終極職涯目標；司法院前院長許宗力在任時，甚至把參事裁改到只剩一個名額，顯見該職的位高與稀缺。

能夠坐上司法院參事一職，除需具備豐富的行政歷練、調和鼎鼐的手腕、精準有效率的辦事能力等基本要件，扎實的法治底蘊更是不可或缺，如此方能適時協助首長做出最正確的判斷，維繫司法院正軌運作。阿蘭能在同僚中脫穎而出，獲得拔擢出任參事，負責撰擬、審核、綜整法令，提供法制意見，顯示她擁有高度的法律專業職能，任誰都沒想到，她竟會被詐團玩弄於股掌之間。

國民黨立委張智倫等民代，9日召開「打詐實效與被害人權益保障公聽會」，要求政府建立追贓返還與被害人補償機制，同時呼籲司法院應將被害人數、詐騙規模與是否賠償列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態。（圖／張智倫臉書）

阿蘭退休後，與家人同住在台北市北投區，原本如同閒雲野鶴般安享天年，約4年前，她為了讓生活更加安穩，上網搜尋「投資」、「理財」等相關資訊，Google、臉書等平台演算法偵測到這些關鍵字，自動推播相關訊息，其中不乏詐團投放的付費廣告，阿蘭自此一步步被導入無限循環的騙局中。在「保本、高收益、穩賺不賠」等宣傳話術的洗腦下，加上「投資群組學員」的慫恿，阿蘭下載了詐團編寫的理財APP，並依照「老師」指示不斷投錢，短短幾天，APP顯示她賺進高額報酬；以為自己發了大財的阿蘭，在詐團營造「繳納手續費」、「獲利再投資」的時間壓力下，陷入不斷送錢的迴圈中，繼續開心地掏錢投資，卻不知道學員、老師與報酬「攏係假」！

心理狀態完全受到詐團操控的阿蘭，宛若得了失心瘋，即使多次面對警察與金融機構行員勸阻，仍然堅信自己並未受騙，警方只能無奈地將她列入潛在被害人進行控管，同時轉知家屬，未料阿蘭連兒子的話也不聽，雙方還大吵一架，導致親子關係破裂。據悉，警方後來抓到一名取款車手，發現阿蘭就是被害人之一，特地前往阿蘭住處通知她報案，豈知阿蘭不只無視警方提供的鐵證，繼續活在詐團編織的謊言中，還將登門的警員轟了出去。警方為了說服阿蘭報案，多次前往關懷訪視，卻始終吃了閉門羹，只好向她的兒子說明原委；阿蘭最後被兒子拉到警局報案製作筆錄，雖然鬆口表示前後交付3千多萬元，卻依然不認為自己受騙。

FTNN調查，阿蘭「被迫報案」後，仍然持續上網搜尋理財資訊，以致又遭到不同詐團狙擊，2022年到2024年間，警方根據人頭帳戶反向追查受害者，阿蘭的名字至少出現4次，財損金額從2百萬元到4千多萬元不等。更誇張的是，阿蘭殆盡積蓄依舊執迷不悟，竟然抵押房產變現，繼續「送錢」給詐團，自己帶著先生搬到基隆租屋落腳；在警方通報下，基隆的金融機構將阿蘭列入高風險受害人，讓她無論到哪都無法匯款，原以為可以就此阻止阿蘭的著魔行徑，豈料道高一尺、魔高一丈！

據悉，今年間，阿蘭再度遭到投資詐騙，前往銀行匯款不成時，當場飆罵自己遭到刻意阻撓，最後帶著現金悻悻然離去，卻在詐團指示下，跑到台北某銀樓購買數百萬元的金條，全數交付給一名女車手。新北警方前陣子逮獲該名女車手，她聲稱在網路上認識一名男子，自己被愛迷昏了頭，才會答應對方幫忙「環台」收錢，並指證阿蘭就是被害人之一；然而，阿蘭面對鐵打的人證、物證，卻始終堅信自己並未受騙，依舊不願意報案。

2004年成立的165（警政署反詐騙諮詢專線），是全球第一支為了打詐而設立的專線，近年平均每天會接到1,400到1,600通來電。（圖／警政署官網）

FTNN調查，阿蘭在近4年間至少被騙了6次，警方估計她已損失上億元！曾任檢察官的律師陳宗豪表示，詐欺罪的構成要件必須要是被害人「陷於錯誤」，而今阿蘭不認為自己受騙，也不願意報案，女車手又稱自己只負責取款，施用詐術的是遠端詐騙機房，在這種情況下，得補強其他的證據，才有機會說服檢察官，達到法定的起訴心證門檻。目前警方依舊鍥而不捨地與阿蘭溝通，盼能喚起她內心的司法專業，協助警方殲滅詐團。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

