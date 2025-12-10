高官遭詐億元2／詐團化身「X教授」操控心靈 「這公務員」慘賠千萬「兒女也受害」

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

今年以來已發生16.19萬件詐騙案，財損飆破826億元，直逼千億！在檢警全面打詐下，截至今年10月，已經攻破3,152個詐團，逮捕26,510名嫌犯，此外，今年11月詐欺案件受理1.35萬件、財損59.91億元，相較去年同期分別減少約26%與53%。然而，詐團手法推陳出新，持續創造不同情境與話術，遠端控制被害人心理，宛若好萊塢電影《X戰警》中的X教授，司法院高官退休參事「阿蘭」（化名）就是遭到詐團的深度心理控制，最終痛失上億元。其實，實務上不乏類似的極端案例，被害人受騙後進入鬼遮眼模式，繼續「送錢」給詐團，不顧旁人勸阻，飛蛾撲火，最後遍體鱗傷，甚至家破人亡！

近年不少國人自願或被騙到「緬甸詐騙園區」（KK園區）當起詐團成員，圖為刑事局國際科今年自泰國帶回55名涉詐被捕的國人。（圖／翻攝畫面）

FTNN調查，台北A先生原是一名奉公守法的公務員，退休後為了貼補家用，有天點擊一則LINE投資廣告，被拉入一個看似專業的投資群組後，下載了詐團精心設計的投資APP。A先生看到群組成員紛紛頌揚「老師」，一時心動決定小額投資，殊不知該群組就是詐團專門為他客製化開設；當A先生看到獲利數字不斷創高，沒幾天就徹底淪陷，除了投入1千多萬元的畢生積蓄，更向兒女借調200萬元加碼。

兒女發覺有異後，當機立斷報警。警方將計就計，在A先生與車手面交款項時，當場逮捕車手，原以為A先生能夠就此清醒，未料他親眼目睹「專員（車手）」被上銬時，竟然痛斥警察「擋人財路」、兒女「不懂投資」，不久後又私下聯繫詐團，不惜把名下唯一的房產拿去抵押，所幸兒女及時發現，緊急二度報案，才在最後一刻阻止悲劇的發生。

詐騙手法千萬種，警方持續宣傳「詐騙關鍵字」，提醒民眾千萬要小心。（圖／刑事局官網）

今年10月間，家住新北市的B小姐，在臉書收到一位陌生男子「阿樂」主動加好友，兩人相談甚歡，轉往LINE聊天；阿樂的頭像酷似港星余文樂，聊天時態度親切、語氣自然，還不時分享日常照片與心情，B小姐因此逐漸卸下心防。阿樂有天向B小姐表示，投資虛擬貨幣「很好賺」，還強調自己能夠一步步指導，B小姐因此陸續投資約2千萬元，當她決定提領獲利時，詐團開始利用「必需繳交美國國家稅務局稅金」等各種理由拖延，失去理性判斷的她，不顧家人勸阻，一再投入金額，直到始終拿不到錢，才願意面對自己遭詐的事實。

刑事局直言，詐團的劇本不斷翻新，目的都是為了對被害人進行深度的「心理控制」。自2023年6月啟動「潛在被害人查找機制」以來，已從各種管道撈出超過10萬名潛在被害人；今年1月更成立專責小組，針對「高風險、高固執」的潛在被害人，提供心理諮詢與防詐識別服務，至今拉回1,007名原本堅持匯款的被害人，攔阻金額1.7億餘元。此外，高檢署「可疑帳戶預警中心」亦可分析異常款項，從中揪出潛在被害人的因子，減少前端的盲目匯款，並找出後端尚未覺醒的被害人，以降低二次受騙機率。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

