高官遭詐億元3／就要當鴕鳥！自知遭詐卻不願報案？ 刑事局點名「這類人」

司法院高官退休參事「阿蘭」（化名）傳出遭詐上億元，至今堅決不報案，反常行徑令人匪夷所思。高檢署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」表示，詐團與這類被害人多已培養長久關係，雙方的信任堡壘不易擊破；刑事局「詐欺犯罪防制中心」則直言，許多被害人面對真相恐會導致心理崩潰，因此始終不願戳破詐團吹出的粉紅泡泡！

刑事局「詐欺犯罪防制中心」直言，許多被害人面對真相恐會導致心理崩潰，因此始終不願戳破詐團吹出的粉紅泡泡！（圖／資料照）

金管會統計，2023年金融機構臨櫃關懷阻詐件數1.13萬件，金額約76億元；2024年增加到1.35萬件，金額約101億元；今年1月至10月，攔阻遭詐款項累計達117億餘元。然而，這些龐大案件量只是冰山一角，還有許多黑數未被撈出，甚至不少被害人明明已被通知遭詐，卻仍固執己見不願報案，讓人百思不得其解。對此，刑事局表示，詐團吹出的高獲利、戀愛氛圍等粉紅泡泡，總會客製化被害人所渴望追求的目標，讓被害人活在虛假的快樂世界而無法自拔，因此，遭詐鐵證對被害人而言，儼然是摧毀烏托邦的惡物，所以寧願選擇鴕鳥心態，如此才能避免現階段的美好變成明日泡沫，也不用面對人生分崩離析的現實痛苦。

刑事局指出，自知遭到詐騙卻不願報案的被害人中，不乏社經地位高或知名成功人士，他們擔心被騙的消息傳開後，會遭到「笨」、「傻」等外界指責，反淪詐騙、霸凌的雙重被害人身分，所以選擇咬牙硬吞不報案，自認倒楣。另有一種「息事寧人」類型，也就是明知被騙，但已心力交瘁，任何相關訊息都會撥開已經結痂的傷口，「反正錢也要不回來」，為了讓人生好過一些，決定抱持昨日種種譬如昨日死的的「佛系放生」心態。

今年以來已發生16.19萬件詐騙案，財損飆破826億元，直逼千億！在檢警全面打詐下，截至今年10月，已經攻破3,152個詐團，逮捕26,510名嫌犯。（圖／資料照）

高檢署說明，臨櫃存款、匯款的詐欺案財損金額通常較高，多聚集在投資、感情、假檢警等類型上，正因為款項龐大，相較於釣魚、一頁式網站等購物詐騙，詐團更願意投注心力與時間跟被害人溝通，甚至可能比親朋好友更加關心被害人的生活起居與日常情緒，透過不間斷的噓寒問暖，一步步拉起雙方聯繫臍帶，築起雙方的信任關係。等到時機成熟，詐團就會開始編造各項名目坑殺被害人，此時被害人因已認定詐團成員「是個好人」，便會下意識地閉上眼睛、摀住耳朵，甚至面對警方拿出的鐵證也不願報案，或是說服自己沒事，不要追究就好，這不只會提高再度受騙的機率，也平添打詐困難。

如何避免這類人再度上當受騙？高檢署與刑事局均以新加坡為例表示，新加坡今年7月1日通過的《反詐法案》，授權警方可對潛在高風險被害人進行程度不一的控管，例如限制銀行帳戶交易、ATM提款，或是帳戶持有人若要動支款項，須先經警方同意，以降低被詐風險，然而，該法也被質疑濫、擴權，因此究竟是否適用我國的制度與文化？端看政府打詐政策的選擇，沒有正確答案。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

