高官「上帝視角」翻名冊性侵少女…黑洞恐再擴大？監察委員出手了

出手了！高雄市衛生局發生駭人聽聞的性侵醜聞，42歲何建忠在心衛中心擔任執行秘書，卻濫用職權使用公務系統肉搜個資，最高單日上百筆，篩選一名弱勢少女，誘騙至摩鐵性侵，為營造性交易假象，完事還塞了3600元現金，從手法研判並非臨時起意，外界擔憂受害者不只1人。對此，監察委員王幼玲、葉大華發新聞稿指出，已申請自動調查，將深入調查衛生局是否落實登入、調閱、使用管理與追蹤紀錄，以及是否有相關預警機制等。針對衛生局是否有督管違失？監委認為有深入調查必要，話說得很重。

高雄市衛生局發生駭人聽聞的性侵醜聞，監察委員已申請自動調查，將深入調查衛生局。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

監察委員表示，何建忠涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導之輕生通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料，此次將關注了解及深入調查高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤，主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用。

更進一步指出，何建忠透過任職於社會局妻子，同樣利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給犯嫌，高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失？實有關注瞭解及深入調查之必要。

面對外界質疑蓋牌，衛生局長黃志中親上火線回應，表示接獲檢方通報案件後，立即啟動對被害人專案協助，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害。（圖／記者簡榮良攝影）

回顧整起事件，42歲何建忠在高雄市衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書、該分區最高層級主管，負責處理自殺、兒虐、家暴、性侵害等個案，在社會中扮演接住脆弱靈魂的最後一雙手；然而，他卻透過職務之便用公務系統肉搜個資，最高單日上百筆，篩選出一名罹患創傷後壓力症候群與憂鬱症的16歲少女，取得手機號碼、IG帳號、Line加好友，假扮嫖客聯繫對方，性侵得逞。

監委將深入調查衛生局是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤，以及是否有相關預警機制等。（圖／翻攝畫面）

案發後少女提出告訴，而何建忠早就想好退路，透過任職社會局的妻子查詢案件偵辦進度，試圖脫罪，但摩鐵監視器清楚拍下車牌號碼，證據確鑿。高雄地檢署偵結後，針對強制性交部分建請法院從重判處8年徒刑，違反《個人資料保護法》部分求刑3年，合併求刑10年6月，何建忠被羈押3個月，於元旦以20萬元交保，這匹狼披人皮默默的回到社會中。

何建忠被羈押3個月，於元旦以20萬元交保，這匹狼披人皮默默的回到社會中。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

何建忠畢業於高雄醫學大學心理學系，現就讀國立中正大學犯罪防治研究所。過去他曾於廣播電台分享心理健康議題，語錄印冊出書，並在大學演講社會安全網運作。甚至在2023年獲得「衛生福利部強化社會安全網績優督導」表揚。一個人的崩壞絕非一朝一夕，恐怖的是躲在制度裡的狼，蠶食鯨吞無助靈魂，受害者只有一人？想必得打上問號。

