高家兄弟失控大亂鬥！高國豪遭嗆「弄斷腳」 恐嚇罪難撤審判再延

兄弟情決裂2嫂風波未平3兄弟餐廳打到店外。（圖 ／翻攝畫面）

新竹攻城獅球星高國豪再度捲入家庭風波，這次不是情感問題，而是3兄弟之間的激烈鬥毆與恐嚇案，2024 年12月3日，高國豪與大哥高聖文、2哥高國強在宜蘭蘇澳某餐廳因舊怨引爆衝突，從口角升級成拳腳相向，甚至打到店外，場面混亂程度連旁人都無力制止，最終由警方到場才結束這場家庭紛爭。

事件源於去年爆出的「高國豪私約2嫂」風波，導致3兄弟關係全面崩裂，矛盾持續累積到年底終於爆發，鬥毆過程中，高國豪遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷；高國強則胸部、頸部受傷；唯獨大哥無明顯外傷，但卻因衝突中1句「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」被控恐嚇罪，引發外界高度關注。

三兄弟因此互相提告，宜蘭地檢署也依傷害罪起訴 3人，其中高聖文因恐嚇言論另外被加重起訴恐嚇維安罪。原本宜蘭地院10日上午將對此案宣判，然而3兄弟的傷害部分已於事前達成和解，相關和解書送達法院後，法官需確認內容並進一步釐清事證，因此宣布需再行開庭。

法院定於12月17日上午11點再開辯論庭，待辯論終結後才會決定正式宣判日期，但值得注意的是，「威脅斷腳」部分屬於恐嚇罪性質重大，依法不能因和解撤回，將持續審理。案件未審結前，各方情緒與立場仍高度緊繃，3兄弟之間的關係也成為外界最關注的焦點。

