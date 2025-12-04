高家兄弟鬧翻！高國強再遭爆赴陸打球「全裸視訊球迷」

球星兄弟檔高國強、高國豪，近期2度因為家事鬧上法院。（圖／民眾提供）





球星兄弟檔高國強、高國豪，近期2度因為家事鬧上法院，登上媒體版面，高國豪不僅遭爆私約兄弟妻子，還在餐廳互毆，近期周刊又再度報導，哥哥高國強在中國打職籃時曾和網友親密視訊，甚至要求踰矩行為。

賽事主播(2021.04)：「喔現在兄弟要來對決了喔，這是在這場比賽最後的一個好看對決戲碼。」高家兄弟高國強、高國豪，在球場上互相攻防，毫不畏懼，兄弟檔在球壇闖出一片天，不過日前卻因為家庭紛爭2度鬧上新聞，如今周刊再度爆料，哥哥高國強曾和球迷過度親密踰矩。

前球星高國強：「愛不走，我也不懂誰勸我，誰愛我誰可以讓我解脫，你的吻像個溫柔的符咒。」

五官深邃帥氣臉龐，不僅會打球又會唱歌，擄獲不少球迷。大學時期在球隊內表現亮眼，因此2019年就前往中國挑戰NBL，加入福建閃電隊。

前球星高國強(2015.12)：「教練希望我可以帶領球員，就是控制他們，畢竟我是打後衛的。」

但現在網路上就流傳，高國強當年在中國打球時曾在飯店全裸和網友視訊，甚至逼迫對方做出不合理的要求，這誇張行為全被側錄下來。

高國強妻子劉家菱：「我覺得愛是雙方彼此就是要互相溝通，然後不管遇到什麼事情都可以互相，就是當對方的聆聽者。」

高國強妻子曾上節目分享夫妻經營祕訣，如今不只和家人撕破臉，弟弟高國豪還私約妻子，家務事登上媒體版面，還遭爆料與球迷關係匪淺，昔日球星兄弟檔，風光不再，只剩諷刺。

