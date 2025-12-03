高家私塾另起爐灶？四叉貓：承租人變「國昌另一位小姨子！」

論壇中心／李佳穎報導

民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」疑雲，意外扯出黃國昌小姨子高翬的耘力公司及「安親班」風波。對此，網紅四叉貓（劉宇）昨（2）日親赴安親班搬家前、後的現場，並在《台灣最前線》揭露，根據室內裝修施工許可證，承租人變成黃國昌老婆高翔的二妹「高習」，四叉貓推測恐是人頭，因為留的連絡電話還是高翬（黃國昌老婆的三妹）的，上網查詢後，就發現跟耘力公司的聯絡電話一模一樣！

四叉貓（劉宇）揭露， 「安親班原址」那邊搬得很徹底，連冷氣都拆掉了，但現場看到一堆老鼠，表示環境很髒亂。並質疑新地點是在10樓，且9年沒有立案的安親班，還可以這樣開下去，應該請台北市的教育局去查一下，是否有違法。

民進黨台北市議員簡舒培揭露，昨（2）日早已把相關新聞轉給台北市教育局，但教育局的回覆卻是「因該大樓樓層眾多，就目前事證上，無法確認是否有涉及兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法，教育局會持續查」，對此簡舒培讓台北市教育局去聯繫四叉貓（劉宇），不要在那邊顧左右而言他了！

