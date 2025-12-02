高家私塾轉移陣地急滅證？黃國昌嗆週刊荒謬

▲民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔集團風波。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔集團風波，《鏡週刊》今（2）日報導，用來支付狗仔薪水的凱思國際人頭負責人李麗娟，真實身分其實是安親班的輔導老師，而黃的小姨子高翬11月下旬火速解散耘力國際，且將本來位在民生社區的補習班也悄悄轉移陣地，疑為滅證。對此，黃國昌今日再度痛批最大狗仔集團就是鏡傳媒，現在連一般老百姓、未成年小孩都不放過，「你們有沒有底線啊！」他重申要做政治攻擊就衝著他來，剩下的事到法院講清楚。

民眾黨立院黨團今日舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民四問賴總統!!」記者會，會後媒體詢問週刊報導一事，黃國昌表示，他覺得整件事情已經荒謬到不曉得要怎麼形容，當初記者會的時候，他就講過了台灣最大的狗子集團鏡傳媒，指著人家的鼻子說是狗仔，自己都不會臉紅，結果現在是變本加厲不僅是連一般人，現在連未成年的小孩都不放過，「你們有沒有底線啊！不僅是一般人，不是公眾人物，連未成年年的小孩都不放過」，連這種事情都做得出來，他真的不曉得要怎麼形容。

黃國昌怒批，人家是正正當當的老百姓、正正當當的做生意、正正當當的過生活，你們要做政治攻擊就衝著他來，但是拜託把事實搞清楚，搞了這麼多的烏龍，做了這麼多假新聞，到現在不道歉，那沒有關係啊，有什麼話到法院講清楚啊。黃國昌強調，人家正正當當的做生意，正正當當的過生活、正正當當的過日子，結果要受到這一種真正的狗仔行為的跟騷，，「拜託你們有一點基本decency好不好」。

媒體追問凱思國際第一筆資金是由耘力公司挹注，但11月下旬已被解散，遭外界質疑是在滅證。黃國昌笑了幾聲後說，「他們不是說第一筆資金是我的姻親匯的嗎？現在怎麼變成公司？他們的說法到底是什麼?」

黃國昌再度批評，難道現在是潑個糞，發現潑錯了，開始亂槍打鳥、胡說八道？「《鏡週刊》、《鏡電視》、《鏡報》做假新聞，什麼時候要道歉？剩下的事到法院講清楚。」

