高家私塾遭直擊轉移陣地急滅證 黃國昌嗆荒謬：連未成年小孩都不放過

民眾黨主席黃國昌陷入狗仔集團風波，《鏡週刊》今天爆出，用來支付狗仔薪水的凱思國際人頭負責人李麗娟，其真實身分就是安親班的輔導老師，而黃的小姨子高翬11月下旬火速解散耘力國際，且本來位在民生社區的補習班也悄悄轉移陣地，疑為滅證。對此，黃國昌今天（2日）受訪時痛批，最大狗仔集團就是鏡傳媒，現在連一般老百姓、未成年小孩都不放過，「你們有沒有底線啊！」他重申要做政治攻擊就衝著他來，剩下的事到法院講清楚。

黃國昌先前被爆出養狗仔跟監政敵，而小姨子高翬也被爆在2016年成立耘力國際，後來注資百萬成立用來支付狗仔薪水的凱思國際公司，並由高家私塾的輔導老師李麗娟擔任人頭負責人，藉此製造斷點。

《鏡週刊》今天再爆出，黃國昌小姨子高翬11月下旬火速解散耘力公司，由於耘力的帳冊恐會跟著公司解散一起遭銷毀，形同金流滅證。此外，《鏡週刊》也直擊本來位在民生社區的高家親友子女的專屬私塾，在被爆出無照經營後，最近也悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶。

對此，黃國昌今天上午在記者會上受訪表示，整件事情荒謬到自己不知道怎麼形容，最大狗仔集團就是鏡傳媒，如今變本加厲，連不是公眾人物的一般人，連未成年的小孩都不放過，「你們有沒有底線啊！連這種事情都做得出來」。

黃國昌痛批，人家老百姓正正當當的做生意、過生活，要做政治攻擊就衝著他來，但拜託把事實搞清楚，搞了這麼多烏龍、做了這麼多假新聞，到現在不道歉。自己說過有什麼話到法院講清楚，但他重申，人家正當的做生意、過日子，結果受到這種真正的狗仔行為的跟騷，「拜託你們有一點基本decency好不好」。

此外，面對媒體追問凱思國際第一筆資金是由耘力公司挹注，但11月下旬已被解散，遭外界質疑是在滅證。黃國昌笑了幾聲後說，「他們不是說第一筆資金是我的姻親匯的嗎？現在怎麼變成公司？他們的說法到底是什麼?」

黃國昌批評，難道現在是潑個糞，發現潑錯了，開始亂槍打鳥、胡說八道？「《鏡週刊》、《鏡電視》、《鏡報》做假新聞，什麼時候要道歉？剩下的事到法院講清楚。」



