高家3兄弟慶生變互毆！餐廳業者還原「事發過程」 高國豪道歉了

TPBL新竹攻城獅球星高國豪去年爆出「約二嫂」爭議，同年12月又跟大哥高聖文、二哥高國強發生肢體衝突，日前全案在今年9月偵結，3人皆遭到起訴，案件將在近日宣判。涉事餐廳業者指出，當天原本是高家的慶生宴，沒想到演變成3人互毆。

據《中時新聞網》報導，餐廳業者回憶表示，去年12月3日高國豪、高聖文、高國強3兄弟，到宜蘭蘇澳鎮的某餐廳用餐。當天高國豪是預定10人用餐，還指定要「豬腳麵線」，本來以為是溫馨的生日宴，但是高國豪突然對著鏡頭大喊「垃圾、婊子」，隨後3兄弟就在店內互毆。業者透露，3兄弟從店內打到店外，「孩子都被嚇哭了，其他客人完全傻眼，現場真的亂成一團，我們最後只好趕緊報警」。

根據現場影片顯示，高國豪嗆聲的對象就是二嫂劉家菱與大嫂，即使親友、餐廳人員勸架也無濟於事，直到警方將人帶到派出所才平息。事後3人互相提告傷害、恐嚇罪，案件在在今年9月偵結，3人皆遭到起訴，案件將在近日宣判。

對此，高國豪今（2）日發布聲明，表示造成社會負面觀感很抱歉，「當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭」，他強調一切將交由司法處理，「我想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意。對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深感懊悔並願意承擔責任」。

高國豪表示，未來無論球隊、聯盟做出什麼懲處，他都會全盤接受，並深刻反省、改善自己。另外，高國豪的老婆陳怡雯今日也在Threads中發布貼文，表示「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力」，她隨後在留言區強調「當天狀況不是一起聚會吃飯」，疑似有隱情，讓網友猜測是否為鴻門宴，對此她沒有進一步回應。



