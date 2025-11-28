高密度城市的致命火災：宏福苑五級大火帶來的創傷、逃生困境與制度警示
文:楊聰財(國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人、台灣華人身心倍思特協會理事長)
這場發生在香港新界大埔宏福苑的五級大火，造成至少44人死亡、多人受傷和失聯（最新消息指死傷人數持續增加，且有消防員殉職），無疑是香港近年來最為慘痛的災難之一，牽動著整個社會的心。這不僅是一場物質上的浩劫，更是對無數家庭和整個社區的精神重擊。
面對這樣一場重大火災，我們需要從多個維度進行深入的剖析與應對，包括災後的心理修復、香港特有的城市環境因素、心理健康問題的預防與介入，以及政府、民間與普通民眾應當擔負的責任與角色。
災後心理修復與療癒：目擊者、受害者與倖存者的「劫後餘生」
重大災難的倖存者、受害者家屬，乃至於第一線的救援人員和目擊者，都可能面臨巨大的心理創傷，這不僅是生離死別的痛苦，更是對生命安全感、世界觀的徹底顛覆。
心理健康的兩種急性威脅：急性壓力障礙與創傷後壓力障礙
這場大火對個體心理的影響，可能表現為兩種主要的心理障礙：
A=急性壓力障礙 (Acute Stress Disorder, ASD)：在災難發生後的一個月內出現，症狀包括強烈的焦慮、分離性症狀（如麻木、失憶、感覺周遭不真實）、不斷重複體驗創傷（如閃回、噩夢）、避免創傷相關刺激，以及過度的警覺。這是一種正常的急性反應，通常會在一個月內消退。
B=創傷後壓力障礙 (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)：若上述症狀在災難發生後持續超過一個月，並對日常生活功能造成嚴重影響，則可能演變成PTSD。這是一種需要長期、專業心理治療的慢性創傷反應。
療癒的面向
1.哀傷輔導與喪親支援：對於痛失親人的家屬，需要提供專業的哀傷輔導，幫助他們經歷哀悼的五個階段（否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受），以健康的模式處理複雜的情緒和痛苦。
2.建立安全感與連結：創傷的核心是安全感的崩塌。倖存者和受害者需要一個穩定、可預測的環境來重建安全感。社區的互助、親友的支持、政府承諾的居住安排，都是重建安全感的關鍵。
3.目擊者及救援人員的去創傷化：消防員、醫護人員等第一線救援者，目睹了慘烈的現場，極易引發替代性創傷或同情疲勞。政府部門必須設立強制性的**「減壓/去簡報 (Debriefing)」**機制，提供心理支援和休假安排，確保他們的心理健康。
香港的特性：地狹人稠的生活環境與防火挑戰
香港作為全球人口密度最高的城市之一，其特有的居住環境和城市結構，極大地加劇了這場火災的嚴重性。
高樓層、密集住宅的「火燒連環船」效應
1.快速蔓延的風險：宏福苑作為高齡居屋，樓層高且單位密集。當火勢從外部竹棚架和防護網開始燃燒時，火星和掉落的燃燒物在風勢助長下，極易在短時間內波及鄰近多棟大廈，形成「火燒連環船」。這暴露了外牆維修工程的防火標準和物料監管的嚴重漏洞。
2.疏散逃生的困難：在高密度住宅中，狹窄的走火通道、可能堆積的雜物，以及大量居住的長者或行動不便人士（如新聞所指），都使得垂直疏散變得極為困難，大大增加傷亡。
3.舊樓的潛在危機：香港有大量老舊樓宇，其消防設施、結構設計和逃生規劃可能已不符現行標準。這場大火是給所有舊區和正在進行維修工程的舊樓敲響的警鐘。
政府部門、民間組織與一般民眾的責任與行動指南
面對如此重大的災難，社會的各個層面都必須立即行動，以應對當前危機並預防未來再發生。
1.政府部門：危機處理與長期改革
政府的責任不僅是救災，更在於問責、賠償與制度的徹底改革。
A=即時危機處理與資訊透明：
a/設立一站式支援中心： 整合民政事務署、社署、房屋署、醫管局等資源，為受災居民提供臨時居所、經濟援助、醫療急救和心理輔導。
b/資訊公開與問責： 必須儘快公布火災原因的初步調查結果，特別是針對外牆維修工程的物料、監管與承辦商責任，對涉嫌人等依法追究，以平息公眾疑慮。
c/殉職消防員的撫恤與榮譽： 給予殉職消防員最高榮譽的表彰，並向其家屬提供最優厚的撫恤安排及長期支援。
B=長期制度改革（針對地狹人稠的特性）：
a/全面檢討防火法規： 針對高密度舊樓進行強制性消防安全檢查和升級。
b/收緊建築維修工程的防火標準： 尤其針對高空作業的外牆棚架及防護網，必須強制使用最高標準的阻燃物料，並要求承辦商嚴格遵守消防條例。
c/強化公眾教育與演練： 針對高樓層住戶，定期舉行火災逃生演練，特別是針對長者及行動不便人士，建立鄰里互助逃生機制。
2.民間組織與社工：心靈重建與社區支援
#民間力量是社會療癒的重要支柱。
A=提供專業心理服務： 社會福利機構和心理健康組織應立即調動資源，提供免費、保密的心理評估與治療。特別是針對PTSD的潛在發展，進行持續追蹤。
B=社區為本的支援網絡： 社工應深入社區，協助倖存者處理重建家園、申請援助等實際困難。建立互助小組，讓受災者透過分享經歷來減輕孤獨感和無助感，促進心理上的「去孤立化」。
C=為受影響孩童提供支援： 學校和NGO應為受災家庭的兒童提供專門的心理輔導，幫助他們應對目睹創傷或失去親人的痛苦。
3.一般民眾：面對重大火災的自我調適與互助
即便不是直接受災者，作為廣大市民，我們也可能因媒體報導而產生間接創傷。
A=自我覺察與應對：
a/限制媒體暴露： 儘量避免重複觀看或閱讀過於血腥、詳細的災難報導，以免加重焦慮和無助感。
b/保持正常生活作息： 儘管心情沉重，仍要盡力維持正常的飲食、睡眠和運動習慣，這是維護心理穩定的基石。
c/容許情緒宣洩： 允許自己感到悲傷、憤怒或恐懼。與信任的親友交流感受，不要將情緒壓抑。
d/尋求專業協助： 若持續感到極度焦慮、失眠、無法停止回想火災畫面，請主動尋求精神醫療團隊(醫師/護理師/心理師/藥師/職能治療師)或社工的幫助。
B=實踐互助精神：
a/理性捐款與志願服務： 透過正規渠道向受災家庭提供經濟援助或物資。
b/保持同理心： 避免散播未經證實的消息或對受害者/救援人員做出不當的評論，給予他們足夠的尊重和空間。
c/檢視自身安全： 藉此機會，徹底檢查自家和所住大廈的消防設備（滅火筒、警報器）、逃生通道是否暢通，並與家人演練逃生路線。
結語
宏福苑的這場大火，是香港社會的一道深重傷口，它暴露了在高密度城市發展下潛藏的結構性危機，並對個體的生命帶來了不可磨滅的創傷。
災難的修復是一個漫長而艱難的過程，它需要的，不僅是物質上的重建，更需要全社會的責任心、同理心與持續的關注。我們必須銘記這次慘痛的教訓，徹底改革，以告慰逝者、療癒生者，並確保這樣的悲劇不再重演。
