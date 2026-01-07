高富馬路線向北延伸 社區啦啦隊與烏魚美食熱情應援

2026高雄富邦馬拉松將於1月11日登場，本屆賽事路線首度向北延伸，串聯岡山、橋頭、梓官等北高雄地區。高雄市政府運發局推動「社區啦啦隊」計畫，獲得地方社區、宮廟與民間團體熱烈響應，沿線以鼓聲、舞蹈與在地美食為跑者加油，展現最道地的高雄人情味。

↑圖說：岡山區有百年宋江陣和里長們組成的社區啦啦隊。（圖片來源：業者提供）

首次加入應援行列的岡山區，由區公所號召里長與社區居民組成啦啦隊，百年廟宇寶公宮的宋江陣也全員出動，揮舞旗幟、敲響鑼鼓，為賽事增添傳統陣頭氣勢。賽道行經的六個里沿途設置補給站，除準備岡山三寶與特色烘焙點心外，還特別推出以在地蜂蜜調製的蜜茶，為跑者補充體力。

↑圖說：橋頭區婆婆媽媽會帶著鼓加上舞蹈，把活力帶給跑者。（圖片來源：業者提供）

同樣是高富馬首度跑入的橋頭區，婆婆媽媽組成的應援隊伍早早投入練習，結合彩球舞蹈與擊鼓表演，敲出屬於橋頭的熱情節奏。賽道沿線七個里、十四支加油隊齊聚，預計將有數百名居民輪番上陣，用最直接的吶喊與鼓聲陪伴跑者前進。

↑圖說：梓官蚵仔寮除了號召上千人應援之外，還祭出近百斤的一口烏魚子等美食，用最道地的高雄味替跑者應援。（圖片來源：業者提供）

最受跑者期待的梓官蚵仔寮應援團，今年規模再升級，動員上千人站上賽道旁，更準備近百斤的一口烏魚子，並加碼烏魚腱等在地海味，豪氣端出「高雄限定」的補給應援。北高雄多個宮廟與社團也攜手投入，讓整段賽道化身為結合運動、文化與美食的熱鬧舞台。

運發局表示，透過社區啦啦隊的串聯，不僅為賽事注入滿滿活力，也讓馬拉松成為展現地方特色與凝聚社區情感的平台。2026高雄富邦馬拉松在北延新路線上，將以最熱情的應援與最道地的高雄味，迎接來自各地的跑者。

