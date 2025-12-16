高尿酸不痛才危險！痛風沒發作，腎功能卻可能偷偷衰退

尿酸偏高，痛風沒發作等於沒事？醫師提醒：腎臟可能正在默默受損。（Gemini生成示意圖）

現代人飲食大魚大肉，過於營養，容易有高尿酸的問題，甚至痛風發作，導致關節疼痛到影響生活。但不少人檢查出尿酸值過高，但痛發沒發作，就覺得沒事，基因醫師張家銘提醒，這可能是腎臟正在默默受傷的信號，甚至有腎功能下降的風險。

腎臟受損不是一夕之間，而是每天慢慢累積。當血清尿酸偏高時，它會活化黃嘌呤氧化酶，增加氧化壓力，刺激發炎訊號；同時影響尿酸轉運蛋白，造成「越高越排不掉」的惡性循環。這些微小變化日積月累，腎臟功能就可能逐年下降。

「沒痛風就沒事」是許多人常見的誤解。實際上，多數高尿酸患者一輩子可能都不會出現痛風，但腎功能卻可能在不知不覺中衰退。等到檢查發現腎絲球過濾率下降時，往往已經走了一段路。張家銘醫師提醒，高尿酸本身就是慢性腎臟病的重要危險因子。

生活細節也可能給出警訊，例如熬夜後恢復慢、尿液顏色偏黃、血壓在正常邊緣波動，這些都是腎臟代謝與血管微環境出現負荷的訊號。要保護腎臟，重點不是過度補水或單靠保健品，而是維持穩定生活節奏：規律運動、穩定睡眠、減少壓力，以及避免高果糖飲料與長期熬夜，都是減少尿酸對腎臟負擔的有效方法。

張醫師提醒，高尿酸是一張生活成績單，它反映的不僅是飲食，也包含睡眠、壓力與代謝節奏。即便沒有痛風，也不要掉以輕心。從今天開始調整生活方式，腎臟就能默默替你撐得更久。



