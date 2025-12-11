高尿酸吃出來的？僅1/3！不只痛風 腎臟、心臟病恐因它起

痛風發作就去打針、吃藥？腎臟科醫師提醒，過度使用消炎止痛藥恐損傷腎功能，影響尿酸排出體外，而高尿酸不只引發痛風，還可能與肥胖、三高、腎臟病和心血管疾病相關。以腎臟疾病而言，包括腎臟發炎、腎功能衰退、尿路結石等，都可能是高尿酸惹禍。

每次痛風發作他就吃消炎藥、打止痛針

一名55歲的吳先生因右腳大拇指關節疼痛腫脹而就醫，這種突發性的關節疼痛他已經反覆發作多次，發生部位多在膝蓋、腳大拇趾、腳背等處，每次發作他就到診所吃消炎藥、打止痛針，但總陷入相同的輪迴，直到日前向醫院腎臟科就診檢查。

尿酸狂飆痛風 他血糖、血壓、血脂肪也偏高

大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財指出，經檢查發現吳先生的尿酸高達9.1mg/dl，（男性正常值為2.5~7.0mg/dl），透過病史和檢查結果，確認右腳大拇指關節疼痛腫脹是由痛風性關節炎引起。另外，吳先生的血糖、血壓和血脂肪也偏高。

高普林食物：紅肉、海鮮、動物內臟

陳孟財表示，尿酸主要來源有二，一是身體細胞代謝而產生，約占2/3；二是和飲食攝取，約占1/3。人體細胞代謝產生的廢棄物中有一部分是普林，在肝臟代謝成尿酸後，透過腎臟排出體外。另外，若攝取過多紅肉、海鮮、動物內臟等高普林食物，會增加體內普林含量，進而影響尿酸生成。

高尿酸成因：腎功能受損、飲食、藥物等

陳孟財說明，導致高尿酸的原因包括：

腎臟功能受損，影響尿酸排出體外。

攝取過多的高普林食物，增加尿酸生成。

藥物、飲酒、肥胖也會影響尿酸生成和排泄。

體質影響尿酸代謝差，造成尿酸過高。

高尿酸恐引發痛風 男性風險更高

高尿酸就會痛風嗎？陳孟財表示，一般來說，高尿酸的病人約10%會發展成痛風，研究顯示，男性尿酸值越高，痛風發生的機率也越高。值得注意的是，高尿酸除了會造成痛風，也和許多疾病息息相關，包括：

代謝症候群

肥胖

高血壓

糖尿病

腎臟病

心血管疾病

高尿酸升腎臟病風險 嚴重恐洗腎

陳孟財表示，以腎臟疾病而言，高尿酸會引起腎臟發炎、腎臟功能衰退、尿路結石，甚至併發輸尿管阻塞、腎水腫導致感染。另外，因為痛風發作導致疼痛，病人常常去診所要求注射或服用消炎止痛藥，快速止痛，但長此以往恐造成腎臟功能異常，演變成慢性腎衰竭，甚至演變為洗腎。

防治高尿酸從生活做起 定期檢查不可少

陳孟財醫師建議，預防高尿酸須注意以下幾點：

減少高普林食物攝取

避免飲酒

維持理想體重

適度運動

定期檢查

此外，若尿酸數值出現異常，一定要及早就醫，並配合醫師積極治療，以降低高尿酸引發的相關疾病風險。

案例中的吳先生，經專科醫師給予藥物治療，加上飲食、減重和運動等生活型態調整，追蹤檢查數值已經回到正常範圍，痛風發作的頻率也大幅減少。醫師強調，即使接受藥物治療，飲食生活習慣對代謝性疾病仍是必要控制的影響因素。

