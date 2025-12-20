高尿酸 當心腎臟無聲求救

醫師張家銘提醒，尿酸高「沒症狀」反而更危險，等到檢查異常時腎臟走向惡化往往已經走了一段路。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

「尿酸高卻沒有症狀，需要擔心嗎？」這是門診中最常被問到的問題之一。醫師張家銘指出，臨床上長期觀察到，尿酸偏高的民眾即使沒有痛風發作，腎功能卻往往較早、較快出現下降。這並非少數案例，而是一個值得正視的趨勢。

張家銘引用今年發表於《Annals of Medicine》的大型系統性回顧與網絡統合分析，該研究整合超過20年的資料，顯示「無症狀高尿酸血症」並非安全狀態，而是腎功能惡化的重要風險因子。差別只在於傷害並非立刻顯現，而是早已在分子層級悄悄進行。

他說，腎臟最辛苦的地方，在於受傷時往往不會大聲抗議。當血清尿酸長期偏高，會活化黃嘌呤氧化酶，增加活性氧生成，讓腎臟微血管承受長期氧化壓力；同時啟動發炎訊號路徑，使腎小管與血管內皮陷入慢性低度發炎，並影響尿酸轉運蛋白功能，形成「越高越排不掉」的惡性循環。這些變化就像小火慢燒，日積月累終將反映在腎功能數值上。

研究也顯示，多數尿酸偏高者一生未必會痛風，但腎絲球過濾率可能每年下降約1～3mL/min，10年下來足以讓腎臟提早走向惡化。張家銘提醒，「沒症狀」反而更危險，因為等到檢查異常時，往往已經走了一段路。

他呼籲，預防的重點不在於把尿酸壓到多低，而是讓腎臟維持穩定、不過勞。生活中應避免長期熬夜與高果糖飲料，維持規律作息、適度運動與穩定睡眠，讓身體的抗氧化系統回到正常節奏。尿酸就像一張生活成績單，當生活慢慢調整，腎臟自然會默默記得這份善待。