高屏凌晨到上午連3起火警 行動不便8旬老翁嗆傷送醫

屏東市廈門街一間民宅今天上午發生火警，現場幾乎付之一炬。（圖：屏東縣消防局提供）

高雄和屏東今天（26日）從凌晨開始不平靜，高雄市前鎮區和大寮區凌晨接連傳出火警，屏東市上午則有民宅失火，救出一名行動不便的80多歲老翁，嗆傷送醫，3起火警的原因都有待調查釐清。（溫蘭魁報導）

26日凌晨12點多，位在高雄市前鎮區三多三路三多商圈的一間房屋仲介公司發生火警，火勢猛烈。

消防局出動大批人車前往搶救，幸好不是營業時間，商圈人也不多，沒有人員受困受傷，火勢47分鐘後撲滅。

高雄市三多三路一間房屋仲介公司凌晨發生火警，消防局出動大批人車搶救。（圖：民眾提供）

1個小時後，大寮區溪寮路也傳出火警，現場是連棟的鐵皮屋起火，消防局出動15車37人前往搶救，消防局第三大隊副大隊長林奕傑說：「現場為連棟的鐵皮加蓋建築，燃燒汽車與雜物，沒有人員受困傷亡。」

2起火警的原因有待消防局調查。

另外，上午7點43分，屏東市區的廈門街也發生民宅火警，遠處就可以看到黑煙直竄，發生火警的是位在狹窄巷弄內的一間平房，屋內有一名高齡80多歲的老翁等待救援，消防人員到達現場後迅速佈水線滅火，搜救人員則是進入火場搜救「現場救出一名患者，在一樓，意識清楚！意識清楚！」

老先生獲救時意識清楚，有輕微嗆傷，由救護車送醫治療；火勢在8點12分撲滅，詳細火警原因有待消防局火調人員調查鑑定。