高屏區職業傷病防治與保護宣導會 高榮登場

為提升勞工健康服務之醫師、護理人員及職業安全衛生相關醫事人員在職場健康議題上的專業知能，勞動部職業安全衛生署、財團法人職業災害預防及重建中心與高雄榮民總醫院於七日在高雄榮民總醫院急診大樓六樓第五會議室舉辦「一一四年職業傷病防治與保護宣導會(高屏區)」，這次特邀兩位臨床與職業醫學專家擔任講師，由高雄市立小港醫院職業醫學科楊鎮誠主任及台中榮民總醫院急診部詹毓哲主任，分享「職場心理面面觀：預防、診治及重建」、「職場傷病後之健康挑戰」議題，從職災勞工的心理層面及職災後面臨重建的挑戰與困境深入探討，該如何介入與協助個案職場重建以提升職災勞工重返職場崗位。(見圖)

高雄榮民總醫院今(八)日說明，該院診治中心自二○一六年九月起承接職災勞工重建補助案，協助勞工重返工作崗位；於二○二三年更獲得勞動部認可成為高雄市唯一同時具備「職業傷病診治專責醫院」與「職災職能復健專責醫院」的公立醫院，提供專業的職災重建與職能復健一站式服務。

勞動部職安署及職災預防重建中心表示，這次宣導會除了促進專業知識交流，更希望喚起社會對職災勞工身心健康的關注，並強化醫療與職業安全衛生人員在第一線協助勞工的專業能量；未來將持續與醫療院所攜手合作，推動更完善的職災防治與重建服務及增加服務量能。

高雄榮總職業傷病整合服務中心主持人祝年豐強調，醫院將持續協助職災勞工透過一站式服務提升重返職場品質。並呼籲企業應更加重視職場安全與心理健康，共同打造安全、安心的工作環境。