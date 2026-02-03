高屏地區春節疏運啟動 讓民眾行得順玩得安心

記者李靜音／高雄報導

農曆春節腳步漸近，今年有長達9天的連續假期，返鄉團圓、走春踏青的旅遊人潮可望再創高峰。為了讓民眾在歡度新年之際也能行得順、玩得安心，高雄市區監理所攜手高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局今（3）日舉辦「高屏地區春節疏運記者會」，提前為春節疏運做足準備。

記者會中說明高屏地區各大觀光景點易壅塞路段之交通管制與替代道路等疏運措施，國道客運、公路客運與台灣好行等各項大眾運輸之乘車與轉乘優惠，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，在歡喜過年的同時，也能避開塞車之苦。

旅客疏運方面，國道客運全面加強運能，「高雄－臺北」、「高雄－臺中」、「高雄－桃園」及「高雄－新營」等高雄地區主要長途國道路線，統聯、和欣2家客運業者除原核定的3,325班次外，春節連假期間（115年2月13日至2月22日）預計再加開300班次，整體運能提升超過9%，同時要求業者於尖峰時段機動加班，讓旅客候車時間以不超過20分鐘為原則，讓返鄉路途更順暢。

高雄市區監理所指出，高雄地區春節連續假期期間，義大世界、佛陀紀念館以及愛河灣燈會、駁二特區與大港橋開合秀等熱門景點，預期將吸引大量人潮，今年愛河灣燈會「冬日遊樂園」以「超人力霸王」為主題，勢必成為親子與粉絲朝聖熱點，建議民眾市區走春可多搭乘高雄捷運與輕軌，輕鬆前往各大景點；跨縣市旅遊也可善用客運服務，避開塞車、玩得更盡興。

高雄區監理所表示，配合春節觀光熱潮，屏東縣政府規劃屏東燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等多項活動，除有活動接駁車外，相關客運業者每日也提供至少142班次服務，高墾線共營路線每日提供234班次以上；9189墾丁快線、9127D大鵬灣琉球線及9117B墾丁機場快線並已提供中、英、日、韓等多國語言網路預約訂票服務，歡迎民眾搭乘大眾運輸暢遊南臺灣。

