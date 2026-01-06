高屏太陽能場「光電板、電表被偷」警逮4嫌 起出空氣狙擊槍

屏東恆春警方日前接獲一起「光電板竊盜案」，高屏地區多處太陽能光電場的光電板、電表不翼而飛，恆春分局全力追緝，逮到張姓男子為首的等4名嫌犯，起獲大量贓物、毒品及空氣狙擊長槍，經查4人都有毒品前科。

警方查扣的贓物，底下黑色一大塊就是光電板。（圖／警方提供）。

恆春分局查出，張姓、林姓跟2位許姓共4名男嫌犯都有毒品前科，偷竊的範圍遍布高屏地區，都挑地處偏僻的農牧用地、閒置倉庫及光電場下手，作案手法專業，都是深夜帶著電鋸、老虎鉗等工具剪取電纜線，經常也把電表、光電板整個、整塊偷走，導致眾多光電業者及農民蒙受重大損失。

恆春分局長郭懷澤也指派偵查隊成立專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經過多日埋伏跟監蒐證，掌握充分證據後於近日收網，兵分多路將4人逮捕，並起出大批贓物。

警方查扣的贓物中還有具殺傷力的空氣狙擊長槍。（圖／警方提供）。

細數警方查獲的物品，合計搜出裸銅線2捆、電纜線8捆、變壓線圈8捆、光電板3片、6具電表、一把具殺傷力的空氣狙擊長槍、作案用小貨車、電鋸等，還有毒品海洛因菸3支、二級毒品「喵喵」約20公克及吸食器。

4人被移送法辦。（圖／警方提供）。

而4人被偵訊後，警方依涉犯《刑法》加重竊盜、毒品等罪嫌將他們移送屏東地檢署偵辦，檢察官並向法院建請預防性羈押，避免其在春節期間獲交保繼續作案。

