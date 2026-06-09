高屏山區續防大豪雨 六龜累積雨量最多

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署表示，今天是此次滯留鋒及西南氣流影響降雨最顯著的一天，南部山區注意持續性降雨，高屏山區留意大豪雨發生；截至下午3時30分，累積雨量以高雄市六龜區216.5毫米最多。

交通部中央氣象署因應「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件」，啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」。

氣象署預報中心副主任伍婉華今天下午在記者會中表示，目前滯留鋒面位置在台灣上空，鋒面帶上有對流雲系持續發展，並隨西南氣流帶來充沛水氣，西半部地區及澎湖仍有間歇性陣雨，局部地區有短延時強降雨。

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伍婉華指出，南部山區須注意地形作用造成的持續性強降雨，高雄市山區及屏東縣山區仍不排除有局部豪雨或大豪雨；在未來的18小時左右，旺盛的對流雲系依舊在影響台灣，西半部、東北部地區及花東山區，從今天下午到明天清晨降雨還是會持續。

至於未來一週的天氣，伍婉華說明，鋒面在台灣南北徘徊，天氣不穩定，易有陣雨或雷雨發生，今天是降雨最明顯的一天，明天鋒面開始南移，西南氣流也略減弱，降雨比今天緩和，然而，花東山區、中南部地區還是可能會有局部性的大雨或豪雨。

伍婉華說，11日鋒面南移至巴士海峽，各地仍有短暫陣雨或局部雷雨，中南部地區仍有局部大雨；12日起鋒面向北移動，西半部地區、東半部山區仍有局部大雨或豪雨發生，目前預測可能持續影響至15日，雨勢將視西南風水氣及滯留鋒位置而定。

根據氣象署網站，今天截至下午3時30分，累積雨量以高雄市六龜區216.5毫米最多；若統計自昨天起至今天下午3時30分，累積雨量同樣以高雄市六龜區367毫米最多，其次為雲林縣北港鎮283毫米、新北市萬里區260毫米。

伍婉華提醒，今天西半部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及各離島陣風約8至9級，附近海面風浪增大至2到3公尺；雷雨發生期間，常伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風。行車應留意低能見度及路況，山區留意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲，應避免前往山區；低窪處慎防淹水。（編輯：管中維）1150609