高屏最大室內兒童樂園誕生 追風奇幻島夢時代旗艦店12/26開幕

高屏地區親子休閒版圖再添新亮點。全台室內兒童樂園第一品牌「追風奇幻島」斥資上千萬元，於高雄夢時代購物中心打造旗艦據點，結合既有的一館「AI機器人星球」與全新二館「AI動感星球」，雙園總面積近2,000平方公尺，26日正式開幕，成為高屏地區規模最大、設施最完整的室內兒童樂園。

↑圖說：全台最大室內兒童樂園品牌「追風奇幻島」於高雄夢時代旗艦店打造全新主題二館於 12/26 盛大開幕！左—夢時代部長吳肇礎(左)、追風奇幻島創辦人宋雲飛總經理(中)、南家扶中心王惠芳督導(右)共同舉行剪綵儀式。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

全新亮相的「AI動感星球」主打多元、動感與安全兼具的遊戲體驗，引進全台最豐富的兒童娛樂設備，規劃多項兼顧體能發展與探索樂趣的設施，包括深受孩童喜愛的繩網迷宮、探索樂園與百萬大球池，並加入90度高速俯衝的魔鬼滑梯、攀岩挑戰等高刺激關卡，滿足不同年齡層孩子的遊玩需求，讓遊戲不只是娛樂，更成為培養勇氣與自信的成長歷程。

隨著雙館正式成形，追風奇幻島夢時代旗艦店在娛樂、學習與體能發展三大面向全面升級，展現「玩中學、動中長」的品牌特色，預期將持續穩居高屏地區家庭假日休閒的熱門首選。

↑圖說：「AI 動感星球」引進全台最豐富的兒童娛樂設備，打造兼具趣味、挑戰與安全性的遊戲體驗。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

開幕活動也延續品牌長期投入公益的精神，特別邀請多個公益團體與身心障礙兒童搶先體驗新館。追風奇幻島創辦人宋雲飛總經理表示，自2019年起，追風企業已服務超過1萬名身心障礙兒童，並持續推動「有愛無礙」與「兒童關懷」公益計畫，今年已提供近百組公益團體免費使用場域，未來也將深化與社福單位合作，打造更友善、安心的兒童遊憩環境。

↑圖說：總經理宋雲飛表示，未來將在親子娛樂、兒童友善及社會關懷三大方向持續深耕。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

宋雲飛指出，追風奇幻島將持續在親子娛樂、兒童友善及社會關懷三大方向深耕，歡迎企業、學校與公益團體共同投入，為孩子創造更多值得珍藏的成長回憶。追風奇幻島夢時代旗艦店即日起正式對外開放，邀請全台家庭一同走進全新的奇幻遊樂世界，感受升級後的親子互動魅力。

