高屏溪攔砂壩捕魚驚魂！79歲翁下水突失蹤溺斃 警帶3友偵訊釐清真相

記者洪正達／高雄報導

許姓老翁剛從高屏溪攔砂壩下水捕魚沒多久就溺水，送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

高屏溪攔砂壩17日下午發生起溺水案件，現年79歲的許姓老翁與3名友人結伴到攔砂壩下水捕魚，但過沒多久就忽然消失，同行友人開始找人不久後，赫然發現許翁已溺水在河面上載浮載沉，消防局獲報後趕抵現場將許翁送醫，但經搶救後仍不治。

仁武分局表示，17日3點多接獲報案，指出在大樹區高屏溪攔砂壩發生溺水事件，警方獲報趕場後，初步了解為79歲許姓老翁與3名友人下水捕魚，沒想到才剛下水沒多久就看不到人影，沒多久就發現許翁漂浮在河面上已溺水。

友人隨即通報消防局後，警消到場將許翁拉起時已失去呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治，警方經初步調查後，隨即將在場的3名友人帶回製作筆錄，後續將報請檢方相驗釐清許男死因。





