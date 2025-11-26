「高屏溪流域信仰故事特展」高史博登場

▲《這條河很神！高屏溪流域的信仰故事》即日起至2026年9月6日假高史博201特展室展出。（圖／高史博提供）

[NOWnews今日新聞] 古稱「下淡水溪」的高屏溪全長171公里，流經高雄市12個行政區，牽引著原住民族、客庄、福佬聚落等族群的民生所需、多元信仰與文化發展。在文化部文化資產局支持下，高雄市立歷史博物館與在地文資團體合作，精選卡那卡那富族河祭、拉阿魯哇族聖貝祭、大武壠族夜祭等多項無形文化資產，推出《這條河很神！高屏溪流域的信仰故事》特展，展現高屏溪流域凝聚民俗文化的水資源力量。

▲客家八音為客庄祭儀重要一環。（圖／高史博提供）

文資局副局長林尚瑛出席開幕式時提到，特展橫跨山水、串連不同族群信仰文化，高屏溪是承載臺灣多元文化的生命之河，可見臺灣文化多樣性的豐富內涵，以及祭儀如何在土地深根、流傳。他同時肯定高史博對於無形文化資產的保存推廣、轉譯與活化的能力，文資局樂見高史博推出更多創意的展示計畫。

高市府文化局副局長簡美玲指出，文化資產的推動需要眾志成城的支持與長期的挹注，感謝文資團體長期無私付出，相信高屏溪的河神庇佑眾生，讓生命長河繼續傳唱動人歌聲。

▲林園鳳芸宮媽祖海巡展區。（圖／高史博提供）

高史博館長李文環表示，博物館長年推動無形文化資產的保存與推廣，除了定期追蹤訪視，更與保存團體辦理體驗與成果發表。特展展現高雄市豐沛的地方記憶與文化能量，邀請觀眾進入展場，感受跨越山川的族群文化盛饗。

高屏溪特展以蜿蜒的流向曲面規劃「溪水流過人間」、「神靈與子民共棲之地」、「敬天祭河送字灰」、「勇魂與守護神」四大展區，帶領觀眾從上游到出海口，透過故事、文物、影像、模型等，探索人與水、土地與信仰之間川流不息的連結。

現場展出藝術家林建志繪製的《高屏溪流域人文信仰圖》五公尺巨幅輸出，以及卡那卡那富族與拉阿魯哇族的傳統服飾及漁獵工具、大武壠族織品與公廨模型、客家八音樂器、義勇公旌義匾，客庄攝影師劉安明於1950年代拍攝的送字紙灰珍貴影像。同時，首度公開放映高史博委由鼓太影像拍攝的「2025林園鳳芸宮媽祖海巡」紀錄片。此外，現場可DIY印章明信片，觀眾可帶回心中的溪邊風景。《這條河很神！高屏溪流域的信仰故事》即日起至2026年9月6日假高史博201特展室展出。

