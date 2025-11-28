高屏溪高灘地早年掩埋垃圾裸露 市府：颱風豪雨沖刷護岸導致

裸露的護岸出現不少垃圾袋，有些袋內的瓶罐還已經掉出，大面積的垃圾沿著邊坡都能看到，現場位在高雄大樹區高屏溪、鄰近高屏攔河堰及伏流水取水站的溪畔，有些垃圾已經流往下游。民代質疑不僅可能影響水質，也會破壞環境。

國民黨高雄市議員吳利成指出，「它已經很久的垃圾都被沖刷出來，你讓它沖出來，變成說2次污染，本來你讓它污染在這裡，你又讓它水源整個垃圾都往下游一直漂、一直流。」

當地居民表示，「當然是我們是期望能夠這樣子，然後我們也希望說公部門能夠介入，然後把這個問題徹底的能夠解決，因為這已經是長年來累積下來的。」

市府表示，當地是原高雄縣大樹鄉公所、在民國83至86年堆置家戶垃圾場域，過去以復育綠美化或高灘地整平方式處理，今年因豪雨及颱風沖刷石籠護岸，導致垃圾裸露。

高市環保局廢棄物設施管理中心主任陳皇嘉回應，「會先針對護岸進行搶修修復工程，並清理裸露垃圾與覆土。」

高屏溪是高雄地區民生用水重要來源，難免引發擔憂。環保局表示，掩埋場當年使用3年後就不再進場，後續也有焚化爐處理家用垃圾，護岸搶修完成後，就會著手後續清除工作。

