高屏澎東分署助尋職青年找到就業推進器 成功進入職場

▲就服員透過就業諮詢及「投資青年就業方案第二期-青年職得好評計畫」協助求職者順利就業。

【記者 王雯玲／高雄 報導】來自澎湖的小萱因母親的身體健康亮起紅燈，迫使他不得不在高三下學期提早休學照顧母親。後來母親的病情逐漸穩定，為分擔家計的他決定先就業，透過勞動部高屏澎東分署(簡稱高分署)就業諮詢及「投資青年就業方案第二期-青年職得好評計畫」，讓他成功進入職場，並可領取就業獎勵金3萬元。

「小小的個子、落落大方的個性、健談、充滿著活力！」澎湖就業中心就服員回憶起與22歲小萱初步諮詢後的印象，成熟懂事的小萱表示想找一份穩定的全職工作分擔家計，但無高中學歷及特殊專長，於是就服員透過就業諮詢3步驟「了解自己-找優勢」、「認識職業-接軌就業市場」及「穩定就業-獲補助」，協助小萱求職。

廣告 廣告

就服員先運用心理測驗工具瞭解小萱具有「情緒穩定」、「親和力佳」的工作特質，以及「判斷事情具客觀性及柔軟性」、「善於彈性面對突發狀況」等職能優勢；接著協助小萱認識澎湖地區的就業市場趨勢，與她一同討論出「對人工作」、「具有SOP流程」的旅宿業櫃檯服務員，是他感興趣且能勝任的工作。經過面試後，順利錄取的小萱已穩定就業3個月，順利領取勞動部「投資青年就業方案第二期-青年職得好評計畫」就業獎勵金3萬元。

高分署郭耿華分署長表示，分署長期以來一直致力陪伴青年朋友在求職路上，提供職涯探索、優化履歷、提升面試技巧等就業諮詢服務，協助青年強化就業軟實力，也積極推動「投資青年就業方案第二期」各項促進就業服務措施，其中「青年職得好評計畫」、「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年跨域就業促進補助」等計畫，提供尋職津貼、就業獎勵、跨域津貼…等多項獎勵金，幫助15-29歲青年解決待業困境以順利就業。凡有求職需求的青年朋友可聯繫高分署轄區之屏東、潮州、台東及澎湖4個就業中心、委託高雄市政府辦理之鳳山及岡山就業服務站，或上「台灣就業通」(https://youth.taiwanjobs.gov.tw/)網站查詢相關資訊。（圖／記者王雯玲翻攝）