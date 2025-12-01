高屏火流星現蹤！ 民眾驚喜喊「快許願」

有民眾昨（11/30）晚開車經過高屏橋時，看到天空突然有亮點劃過，驚呼「是流星嗎？」上網一問，發現好多人都有看到，有人起初也以為自己眼花看錯，後來確定不是錯覺，專家也認證是火流星沒錯。

民眾行車紀錄器拍下夜空出現明顯光點快速下墜。圖／翻攝自Threads@kori.penny419

除了高屏橋，屏東市區也有民眾看見，隔壁高雄同樣有民眾目睹，從曝光的畫面看到，11月30號晚間，夜空中出現一個明顯白色亮點快速往下直墜，亮度不輸馬路兩排的路燈，且下墜過程拖曳出尾巴，目睹民眾說，影片中看起來像白色，但目睹當下其實是綠光。

有目擊網友也說，一度以為是錯覺，看見大家PO網，才確認不是眼花，白色亮點透著藍色光芒，也有人說像綠色光球，驚呼是火流星！

屏東縣星空大使施世治說明，最近比較受矚目的流星雨是金牛座的北流星雨，從曝光畫面看到的亮點輻射點，的確是從金牛座的方向飛過去，一進來就已經很亮，表示說它在天空中飛行的軌跡，比行車紀錄器記錄到的還要久。

今年5月，同樣在屏東也劃出一道光芒，當時更大更亮，火流星再次被捕捉，大家驚喜都說快許願。

屏東／蘇世偉、柯承浩、蔡宛儒 責任編輯／陳盈真

