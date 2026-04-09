高屏第二快速道路 今年可望動工

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高屏二快可望今年動工，紓解台一線車流量。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕規劃中的「高雄屏東間東西向第二條快速公路」(簡稱高屏二快)可望提早於今年動工，預計2033年完工。

根據交通部提交立法院的施政報告，「高屏二快」西端起於高雄市的高鐵左營站(台1線與高鐵路路口)，東至國道3號屏東縣九如鄉以系統交流道銜接；全長約22.6公里，道路寬度為22.8公尺，沿線設置8處交流道(3處系統交流道、5處一般交流道)，總經費984億元。

報告指出，建設計畫已經行政院2025年9月22日核定，委託設計服務工作2025年9月25日決標後啟動設計作業，預計今年開工、2033年完工，目前辦理設計中。

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行政院長卓榮泰去年3月視察屏東時，當時允諾原訂後年才動工的「高屏二快」，將提早至今年動工，以滿足鄉親的殷殷期盼。交通部最新的施政報告，首度揭露「高屏二快」將於今年動工。

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