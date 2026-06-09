高屏豪雨 山區千人撤離 東琉線多數停駛

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受到西南氣流與梅雨鋒面影響，為台灣帶來連日強降雨，其中高市六龜雨量飆破250毫米達紅色警戒，高市府共撤離1904人，並封閉台20線、台27線等山區道路；屏東東琉線多數停航，但9日仍有單一航班協助疏運民眾及物資，維持離島小琉球基本民生需求。

由於水保署陸續發布土石流及崩塌警戒，高市府同步啟動撤離機制，昨日中午前已撤離1904人，並針對山區易致災路段實施預警性封閉，其中台20線、台27線等道路管制至12日，並持續監控溪流水位與邊坡狀況，防止道路中斷造成的危害。

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高雄市長陳其邁昨日前往岡山、仁武視察防汛工程，檢視總經費約4億元的治水成果，其中劉厝與白米滯洪池完成加高擴容後，新增約30萬噸滯洪容量，可分攤短時強降雨壓力，提升整體排洪韌性。

屏東縣長周春米昨日特別前往沿山公路及萬巒地區，巡視過去易淹水路段及相關水利工程進度。周指出，萬金排水改善工程主要因應馬仕溪山區逕流及下游排水瓶頸問題，透過拓寬排水斷面及橋梁改建提升通洪能力，目前工程已進入最後階段，待橋梁完工後，將可發揮防洪治水效益，降低地方淹水風險。

目前正值木瓜盛產期，高雄杉林、美濃等產區尚未出現明顯災損，但仍憂心後續「延遲性水傷」，農民指出，長時間積水若遇放晴高溫，恐造成根系缺氧、果實腐爛及品質下降，實際損失必須等待天候穩定持續觀察。

屏東東港至小琉球的東琉線昨因海象不佳多數停航，但「翔信輪」仍於一早執行單一航班，完成約90名旅客與居民疏運，並運送物資到港，以維持離島基本需求。