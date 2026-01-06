高層希望她選！謝衣鳯曝參選藍營彰化縣長原因

謝衣鳯今日表示，宣布參選彰化縣長是因黨內高層都希望她出來選。（資料照）

國民黨立委謝衣鳯是藍營彰化縣長熱門人選，由於其胞弟近來動作頻頻，外界解讀他也有意參選縣長，謝衣鳯去年底突然對外宣布參選彰化縣長，此舉被質疑為搶先一步，也打亂謝典霖的政治布局，謝衣鳯今日解釋，之所以宣布參選是因黨內高層都希望她出來選。

謝衣鳯今日表示，國民黨中央不論是過去的朱主席（指朱立倫），或現在的鄭主席（指鄭麗文），黨內高層都曾經希望她能參選彰化縣長，所以她才會在上月底宣布參選，對於謝議長（指謝典霖）未來職務上的轉變，及人生生涯的規畫，她相信他會做出最好的選擇。

謝衣鳯是藍營彰化縣長熱門人選，由民進黨類初選民調將其視為唯一假想敵可見一斑，但其弟謝典霖近來頻頻接受訪問、錄製大量影片發布於個人臉書，引發外界連想恐也意在縣長寶座。日前他更在一場餐會上透露，自己做民調，本月5日會將結果對外說明，令外界解讀是將有重秦的政治決定。

謝衣鳯被傳要選彰化縣長由來已久，但據地方人士表示，謝家內部傾向維持謝衣鳯選立委、謝典霖繼續當議長，謝衣鳯在民進黨彰化縣長人選底定之際突然宣布參選，令家族內部相當錯愕，似乎也打亂了謝典霖的政治布局。

彰化縣長參選人選，民進黨已底定立委陳素月參選，如今國民黨人選未懸而未決，謝家又上演姐弟不相讓，也讓藍營人士憂心不利國民黨繼續執政，對此，記者致電謝典霖，但謝典霖手機響了數聲後即轉入語音，無法取得回應。

