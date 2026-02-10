高層揮毫寫「福」、員工喜吃車輪餅！鴻海年終展望大會熱鬧登場

鴻海董事長劉揚偉在年中展望大會時開心謝謝全體員工努力，讓鴻海去年營收衝上8.1兆元。（圖／截自鴻海YouTube頻道）

鴻海每年在農曆年前舉行的年終展望大會，昨日已盛大登場，鴻海董事長劉揚偉在台上笑容滿面的表示，AI帶動鴻海去年營收衝上8.1兆元的佳績，他謝謝員工的努力，他並在「百福簽到」牆上前親自揮毫，鴻海尾牙則預計在2月12日登場。

鴻海的年終展望大會每一年都是連開兩天的大會，由劉揚偉親自主持，今年的年終展望大會以「回顧騰飛轉型3＋3＋3全球佈局、展望永續新局CMM版圖躍升」為題，劉揚偉在致詞時表示，特別感謝全體員工的新欽付出，集團營收去年創下8.1兆元的佳績，分享、合作、共榮的精神，是集團實現永續成長不可或缺的引擎。

廣告 廣告

鴻海年終展望大會，劉揚偉滿面笑容致詞。（圖／截自鴻海YouTube頻道））

這場年終展望大會，鴻海輪值執行長楊秋瑾，與各次集團的負責人、中階員工，以及重要子公司如工業富聯、鴻騰精密、富智康、鴻華先進、廣宇的董事長都在場，而已經退休的前鴻海集團大掌櫃、有「錢媽」之稱鴻海顧問黃秋蓮，親自參與年終展望大會，共有近千名鴻海人聚集，而工業富聯輪值執行長劉宗長、鴻騰精密總經理林南宏、富智康行政總裁林佳億、鴻華先進總經理陳清亞上台報告，鴻海更特別在場邊設立「百福簽到」牆來，大紅色的牆面上，包括一百個金色、字型各異的「福」，劉揚偉、輪值執行長楊秋瑾等高層輪流以金漆寫下「福」字。

劉揚偉揮毫。（圖／截自鴻海YouTube頻道）

從鴻海公布的影片中，也可以看到，鴻海為了這場連續兩天的集團大會，參與的人肚皮、購物袋都很富足，除了例行的飲料、點心、水果之外，還特別提供大量印有鴻海Logo的車輪餅，同時也設立鴻海小物的攤位，販賣購物袋、印有FOXCONN的襯衫與T恤、鴨舌帽、領帶等產品。

而鴻海今年尾牙則延續去年的作法，在大巨蛋以競賽、趣味活動等為主的運動會開啟慶祝模式，稍晚再請藝人上台表演，今年的主持人則是新婚燕爾的陳漢典與Lulu。



回到原文

更多鏡報報導

三大動能助攻！鴻海1月營收衝7300億 旺到上修首季營收預期

獨家／蘋果大刀殺進低價筆電 廣達、鴻海成最大贏家

AI伺服器太猛 劉揚偉也「快樂失準」 鴻海2025年營收首度衝破8兆元

他欲領亡父15萬存款辦後事 心痛遭行員拒絕：要證明「我爸是我爸」