高層默許？中國匯率專家罕見發聲喊升值 分析估人民幣明年衝6.25

中國近年隨著經濟走弱，官方加強打擊市場利空訊息，不過近期卻出現越來越多專家認為人民幣需要走升的言論，這些呼聲正在引發外界猜測，中國決策高層可能會允許長期受到管制的匯率機制有更大幅度的升值，知名匯市專家任永力更直言，明年人民幣可能衝6.25元兌1美元。

《彭博新聞》報導，中國內部人士透露，人民幣持續疲軟正逐漸被視為是阻礙中國經濟增長的因素。因為近期有越來越多的中國經濟學家和前央行官員認為，若中國要將經濟再平衡、擺脫對出口的依賴，就需要更強的貨幣，同時也認為這將可以提振疲弱的消費需求並減少貿易衝突。

報導直言，在習近平領導下的中國，通常政策決策較為不透明，就貨幣管理這樣的一個敏感話題，能夠展開公開討論實屬難得，而這些討論正引發外界預測，決策高層可能會允許在管制的匯率機制下，進一步放寬升值空間。

人民幣至少被低估25% 成出口創高主因

儘管很少有人預期人民幣會大幅升值，但高盛集團(Goldman Sachs)估計，人民幣相對經濟基本面至少被低估了約四分之一。

美國外交關系委員會(Council on Foreign Relations)高級研究員、前美國財政部官員塞瑟(Brad Setser)表示：「中國內部就繼續維持疲軟人民幣政策的成本和收益展開辯論，這一點意義重大，因為人民幣疲軟將會給中國消費者和整體經濟帶來實實在在的損失。」

中國人民銀行近期仍在限制人民幣走強，每日在中間價基礎上僅允許上下浮動最多2%。交易員透露，自11月下旬以來，中國央行多數將人民幣中間價設定得比市場預期水平更弱，還有國銀持續買入美元。分析認為，弱勢人民幣正值中國出口大增，料因此挽救了內需急凍與遭價格戰拖累的經濟體。

但中國大量出口與內需低迷的失衡狀況正引發擔憂，包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)訪中時稱中國的順差「不可持續」，國際貨幣基金組織(IMF)也表示，人民幣貶值正在加劇貿易失衡；墨西哥則準備對中國商品加徵關稅。

中國官員近期罕見大膽談升值引側目

根據國際清算銀行(BIS)的數據，中國的實際有效匯率(即經價格調整後的貨幣價值)已接近2011年以來的最低。也在此時，中國官員對人民幣後市看法陸續浮現。

中國人民銀行貨幣政策委員會前委員劉世錦日前在北京一場演講中表示「未來五年中國的對外貿易戰略需要進行重大調整。有必要實現進出口的基本平衡。」並認為「人民幣『適度』升值將提升海外購買力、提振消費，也有助擴大人民幣在全球使用。」

中國人民銀行統計與分析司前司長盛松成上月則強調，按購買力平價(即不同國家相似商品和服務的價格)衡量，人民幣匯率存在「脫節」。盛松還表示：「從購買力平價的角度看，匯率不該是1比7(人民幣近期在7.05附近)，有可能是1比5，甚至1比4。」他還稱「這意味著人民幣被低估，仍有較大的升值空間。」

這些罕見的談話正引發外界關注中國政府是否決定容許人民幣由弱轉強，得以透過貨幣升值來提高購買力，進一步促進消費。

美元微笑論專家喊人民幣明年可升值12%

《信報財經》則報導，知名匯市專家、提出「美元微笑論」的Eurizon SLJ Capital行政總裁任永力(Stephen Jen)即公開預估，明年人民幣將進一步升值，因為中國的決策者和世界其他國家都會認為這符合他們的利益。

外電引述任永力等人在報告中指出，人民幣2026年底目標位是6.25，推算人民幣名目雙邊匯率升值約12%，但若以實質有效匯率衡量，升值幅度可能僅為4%，這將足夠溫和、不會損害中國的國際收支，同時又能為中國資產提供支撐。

報告認為，全球將不再容忍弱勢人民幣政策，北京高層也意識到這種政策將加劇產能過剩、內需疲軟和巨額貿易順差的惡性循環。由於中國已提出2020年至2035年間整體收入翻倍目標，鑑於這個指標是按美元計算的，若人民幣疲軟也會阻礙它的實現。