高山協作員陷賭債深淵 出獄後重返山林當「人肉救護車」

《高山遊民》講述高山協作員阿共的故事。（圖／海鵬提供）

紀錄電影《高山遊民》講述「高山協作員」阿共（趙國恭）的生命故事，他原是風光的高山嚮導，更曾登上《台灣全記錄》節目，卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底。在經歷逃亡、通緝、入獄後，最後他再次背起瓦斯桶，走回協作員的日常，重新回到他最熟悉與熱愛的山林生活。

《高山遊民》歷經四年拍攝，拍攝團隊走訪超過50次深入中央山脈與百岳群峰，包括大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡群峰等經典山景，只為捕捉阿共人生的每一個轉折。難得的是，雪霸管理處特別核准該片長期駐點拍攝，使拍攝更加順利及完整。

阿共出獄後回到最熟悉與熱愛的山林生活。（圖／海鵬提供）

感人的是，導演王安民有次從玉山國家公園管理員Kisu口中得知，每每發生山難，第一個衝鋒救人的永遠都是阿共，對他的熱忱善良感到欽服。王安民感慨，照護山友們飲食的高山協作員，其實也是「人肉救護車」，常在山友們歷經生死交關時刻扮演最重要角色，卻也是山中最寂寞的存在。

本片將於12月6日於雪霸國家公園遊客中心舉行「雪霸特映會」，這場特映會別具意義，不僅因為該地就是拍攝地點之一，片中主角阿共更長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」，這些山屋對山友們而言，是登山旅途中最熟悉的光。

《高山遊民》將於2026年1月9日正式在台上映。

昔日的「三六九山莊」在片中完整重現。（圖／海鵬提供）

