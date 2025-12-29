高山如何防失溫保命？ 專家：確保身體乾燥.備救生毯

台中市 / 綜合報導

冷氣團接連報到，這時挑戰攀登海拔3000公尺以上的高山，除了有機會碰到下雪，同時也非常寒冷。專家說在高山上，就算準備了萬全的防水裝備，還是可能會因為反潮的關係，造成休息用的睡袋會被凝結的水珠滴濕，進而讓身體失溫因此致命。該如何預防失溫風險，除了準備另一套衣物盡可能保持身體乾燥外，也要準備救生毯，確保寒冷天氣下能維持體溫。

走在整片白茫茫的雪地，天空還不斷在飄雪，民眾來到雪山山脈大霸線步道登山，在海拔3392公尺山上，天氣下雪了，同時也非常寒冷，體感溫度至少下探零下一度，如何做好保暖，成為一趟登山安全的關鍵。

來到極度寒冷的高山，怎麼穿的暖是重要的一環，專家說最內層要穿刷毛的排汗衣，中間加上羽絨外套，最外層再加一件防水透氣外套，基本保暖就完成，在帳篷內用的睡袋，也有講究越厚的睡袋越能耐冷。

防水的登山裝備都準備好，但到高山上搭帳篷休息時遇上低溫，休息時保暖的睡袋，還是可能會濕因此面臨失溫風險。登山嚮導林志杰說：「帳篷裡面的空氣是溫暖的，帳篷外面的空氣是寒冷的，這時候就會在帳篷防水的邊壁，造成一個水氣的折射，這就是所謂的反潮。」

水氣凝結成水滴滴到睡袋上，進而讓衣服變濕，就是讓身體變寒冷的主要原因，尤其在高山上失溫3小時就可能致命，要是失溫，當下該怎麼做。登山嚮導林志杰說：「先確定自己是乾燥的，可能要把濕掉的衣服先換下來，第二個就是補充熱量，甚至是煮個熱水，讓自己能恢復到不覺得冷的狀態。」

很多登山客會拿穿在最外面的防水外套蓋住睡袋，盡可能避免被水滴到，但要是真的冷到受不了還有一個辦法。拿出這條錫箔材質的救生毯，將全身包緊緊，能有效反射人體的熱量幫助維持體溫，在寒冷的雪地中，維持身體乾燥保持體溫是最重要的兩大重點，因此在出發前裝備一定要準備齊全，不要為了省下一點重量，賠上自己的寶貴性命。

