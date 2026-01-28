高山峰赴沖繩旅遊打高爾夫球 逛在地職人店、為圓夢租吉普車代步！｜【明星旅遊趣】

文／記者呂佳恆 圖／高山峰臉書

藝人高山峰出道多年，從過往主持外景節目到參與電視劇、舞台劇等演出，都展現主持及表演實力，如今移居泰國的他，也時常在社群分享在曼谷的日常，累積許多粉絲喜愛，其中，更時常分享熱愛的高爾夫球運動，去年底更為了打球與朋友赴沖繩旅遊。

他提及，「那時台灣很冷不適合打球，更別說日、韓等地，高爾夫球區都已下雪，不過沖繩仍是氣候宜人的天氣，因此很適合去打球。」

▲高山峰這趟旅遊與朋友同行，一起享受高爾夫球樂趣。

這趟高山峰與朋友的沖繩之旅，一行人雖然選擇住在熱鬧的國際通，但位置則特別選擇遠離主要街道區域；他提及，「這趟去五天四夜，就打了三天的球，我們幾乎都在球場上，也因此打完球後希望能夠好好休息。」

他也笑著解釋，「會住在國際通附近，也是因為我們這群男生朋友都肩負家庭責任，像太太交代我要去唐吉軻德幫忙採買，而國際通到凌晨依舊是人聲鼎沸，店家都開著，價格也確實比台灣便宜很多。」

▲高山峰透露，這趟與朋友都肩負家庭責任，打完球還得去幫太太採買。

不過除了幫太太購物，高山峰一行人也特別造訪當地專屬男性的工具服裝店「WORKMAN（ワークマン）」；他分享，「這是地陪朋友帶我去逛的店，屬於藍領階級的職人店，價格非常便宜，一條工裝褲約一千三百日幣起跳，比較特別是從工作服、手套、雨鞋等商品應有盡有，甚至連西裝也賣得到，非常有意思。」

▲高山峰形容，這趟與朋友的旅遊宛如回到青春年代。

「好像回到青春年代。」一群男生一起旅遊，好兄弟的情誼難免展現熱血一面，高山峰一行人這趟還特地一人租了一台吉普車，只為了圓夢；他笑說，「其實一部車就夠了，但Suzuki Jimny有錢也不見得買得到，在日本隨處可見，因此我們就一人租一台喜歡的顏色做代步車。」

他分享，「雖然還蠻任性的，但畢竟我們日常也不可能開一部這麼小台車，因此這一次反而留下特別的回憶。」

▲高山峰建議，想赴日本打高爾夫球一定要記得先預約。

高山峰這趟旅遊最重要的行程莫過於打高爾球，他也熱心分享在日本打球的經驗；他提及，「台灣球場可能多少會有超收客人的問題，這樣反而會使打高爾夫球的氣氛變得格外緊張，不過在日本為了維護打球品質，非常尊重客人權益，因此絕對不會超收客人，這點非常讓人敬佩。」

他分享，「因此想到沖繩打高爾夫球一定要先預約，我們這趟大概在出發前一個月就預約好球場，才能安心享受打球樂趣。」

▲高山峰除了享受打球樂趣，也不忘大快朵頤沖繩美食。

忙著打高爾夫球當然也得填飽肚子，高山峰一行人這趟也造訪當地知名的係滿魚市場，大快朵頤海鮮美食；他介紹，「日本把魚市場更加優化，食物選擇更多，料理方式也多元，像代客料理、生食、焗烤龍蝦，甚至各式各樣手捲及飯糰。」

他分享，「係滿魚市場是連沖繩本地人都會去吃的市場，折算起來的價格也非常划算，一個人約400到600左右，就可以吃到各式海鮮。」

▲暖暮拉麵的招牌「蔥芝麻拉麵」讓高山峰讚不絕口。

此外，沖繩當地知名的暖暮拉麵，同樣吸引高山峰一行人前去享用，尤其招牌「蔥芝麻拉麵」更讓高山峰讚不絕口；他提及，「整碗拉麵用蔥花覆蓋整個湯頭，用料十足，讓人光是在視覺上就被征服。」

他也分享，「像是沖繩燒肉店也不能錯過，除了和牛之外，還有石垣島牛肉可以選擇，且店家會將肉類以串燒方式放在大盤子中，讓你挑選想吃的串燒，很精緻也充滿新鮮感。」

▲高山峰推薦，國際通牧志市場的小巷弄能體驗當地不同風格酒吧。

「我們四個人可以喝到12種不同口味的酒。」《千醉》是沖繩當地居酒屋文化之一，亦指用一千日幣就能暢飲不同組合的調酒，這也讓高山峰一行人躍躍欲試；他分享說，「一千塊日幣喝能喝三種調酒，因此人多更有優勢，換算下來台幣的價格也非常便宜。」

他提及，「尤其在國際通牧志市場的小巷弄內，有很多不同風格的酒吧，店家也會提供像苦瓜炒鹹蛋等當地傳統料理，而我們選的飯店剛好又有行政酒廊，提供白酒、紅酒及啤酒等，大家又可以繼續邊喝邊聊天。」

▲高山峰認為，旅遊時就要懂得找樂子。

旅遊對於現在的高山峰而言，有不同形式的存在意義；他笑著說，「我兩個孩子都處於青春叛逆期，帶他們一起旅遊往往得配合他們，等於是委屈自己，因此現在最棒的旅遊方式反而是夫妻倆或與朋友一起旅遊，更能好好放鬆。」

他感性說，「旅遊時最重要就要懂得找樂子，隨時隨地保持好奇心，比如很多人可能去了沖繩很多次，覺得沒什麼好玩了，但我相信一定還有很多地方，你沒去過且也不知道，畢竟以一個旅客而言，不可能花幾天時間就能感受當地人生活，但透過好奇心多問、多看，有時候反而豐富了我們的旅程甚至見識。」

明星小檔案：

高山峰，過去主持過兒童節目、外景節目，早期以以「浪子」形象文明，後續踏入戲劇圈，參與許多戲劇表演，也曾入圍金鐘男主角，踏入婚姻後育有一對兒女，形象也轉為顧家好男人，如今移居於泰國曼谷，時常在社群分享泰國日常，風格多元且充滿品味的內容，在網路上累積許多粉絲喜愛。