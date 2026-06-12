高山峰路邊直播出事了！遭三寶女大力追撞「我在撿東西沒注意」

高山峰停車後在路邊直播，慘遭後方女駕駛大力追撞，肇事原因超級瞎。（圖／高山峰臉書）

藝人高山峰在演藝圈打滾多年，憑藉豐富的閱歷與人生故事，成為各大綜藝談話節目的常客，通告邀約不斷。然而昨（11日）下午錄影前，他意外發生車禍，遭後方女駕駛追撞；隨著肇事理由曝光，令眾人相當傻眼。

高山峰昨日發文透露，他原定下午開車前往攝影棚錄製《小姐不熙娣》，因距離錄影還有些空檔，便將車停在路邊停車位開直播，怎料卻突然遭到後方大力追撞。這突如其來的撞擊讓他一度嚇到，心裡甚至懷疑對方是否毒駕，「畢竟現在這種事太多了…」，而他的脖子也因猛烈撞擊受了傷。

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高山峰下車查看後發現，肇事者是一位女性。他無奈轉述對方的說法：「一位女士跟我說對不起，說她剛剛在撿東西…」。面對這荒謬的理由，他只能自我安慰地說：「人沒事就好。」但看著愛車受損，他也心疼地提醒大家：「出門在外不管開車、騎車或走路都要小心！」

完成報警與筆錄後，高山峰仍堅持敬業進棚。他苦中作樂地表示，雖然錄影時照樣嘻嘻哈哈，但其實頸椎已經開始隱隱作痛。結束錄影後，他也趕緊聯繫熟識的車商安排維修，並前往醫院掛急診檢查傷勢。

事後，高山峰也公開了直播時被撞的畫面。影片中，他完全沒防備地遭受大力撞擊，慘叫一聲後，手機直接飛到後座，背景還傳來清晰的玻璃破碎聲，場面觸目驚心。他心有餘悸地感嘆：「直播時被車撞 be like… 話說如果我是騎車或是行人，應該是活不了了，撿回一條命…」。

貼文曝光後，網友紛紛留言慰問：「人平安就好，路上三寶真的躲不掉」、「撿東西！？這理由太扯了」、「靜止狀態下被撞的衝擊力很危險，一定要仔細檢查」。許多演藝圈好友如陳為民、李新等人也現身關心。李新更幽默留言：「有幸參與了哥充實的一天，趕快去看一下頸椎，祝平安～」。

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