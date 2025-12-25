高山有機率降雪 太平山湧遊客

受到大陸冷氣團南下影響，高山有機會降雪，不少遊客湧入太平山並排隊搭乘蹦蹦車。（太平山莊提供）

受到大陸冷氣團南下影響，宜蘭、花蓮等地天氣轉冷，中央氣象署預報高山有機會降雪，今天（25日）早上8時，海拔近2000公尺的太平山莊溫度為攝氏8度，太平山莊預估今晚到明天凌晨溫度可能下降到1度，如水氣充足會有下雪的機會。

中央氣象署預報周末冷氣團減弱，周五至周六高山有降雪機率，太平山莊經理阮名揚表示，今晚至明天的凌晨溫度可能會下降至1度。那水氣也充足的話，遊樂區可能會有下雪的機會。那在這邊也呼籲上山的民眾要注意自身的保暖。

有遊客說，有看到中央氣象署的預報，是抱著希望來到太平山賞雪，雖然無緣看到雪，但沿途上風光明媚，可惜因為行程安排無法再住1天，希望未來能看到太平山的雪景。

