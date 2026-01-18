高山森林火災迅速撲滅林業及自然保育署新竹分署提醒乾季入山防火
林夜及自然保育署新竹分署轄區今年月初已發生二起高山型森林火災，因地處偏遠，人員抵達不便，且缺乏水源，不易執行滅火工作，所幸這二起火災在發現後即刻動員，結合地面直接滅火及空中灑水，由新竹分署、行政院國家搜救指揮中心、內政部空中勤務總隊第二大隊、國家公園署雪霸國家公園管理處、警政署保安警察第七總隊第五大隊、陸軍飛行訓練指揮部、陸軍航空第六0二旅及苗栗縣泰安鄉司馬限部落在地青年等單位通力合作，已於最短時間內撲滅火勢，避免了一場可能的生態浩劫。
其中第一起發生在一月十一日，新竹分署九九山莊駐守人員發現大霸尖山登山步道三點八公里處有火煙，立即與高山協作、山友等人持山莊內的滅火器直接滅火，火勢於當日晚間六時獲得控制，火災延燒面積六十六平方公尺（見圖）。第二起發生在一月十五日中午時分，新竹分署觀霧管理站在樂山林道四點五公里處發現火煙，經三角定位，確認火場位於北坑山，歷經相關單位通力合作，地面救火隊總計開闢防火線五七0公尺，撲滅團火三處，加上空中灑水執行四架次，投水十一趟次，計二十五公噸，及時於隔日十六日下四時四十分撲滅火勢，延燒面積初步估計約七點二三公頃。
一百年至一一四年間新竹分轄內共計發生四十七起森林火災，就統計歷年森林火災事件發生原因來看，高達90%以上是人為因素所引起，可能原因包含蓄意縱火、垃圾燃燒、農墾、山區活動、民俗祭儀、亂丟菸蒂等。新竹分署呼籲，守護森林你我有責，現正值乾燥季節，民眾進入山林活動時，務必避免生火、燒墾或隨意丟棄菸蒂等任何可能引發火源的行為。
最後，若發現森林火災，請立即撥打一一九或林業保育署免付費專線0800-0000930通報；發現森林火災並為首位通報者，將發給新臺幣五千元獎金；如有故意或不慎而引發森林火災，將面臨二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣三十萬元以下罰金，更須負擔高額賠償責任。
