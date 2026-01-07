高山植物郵票第3輯 1/9發行

中華郵政公司繼110、112年發行高山植物郵票第1、2輯後，續規劃第3輯郵票1套4枚，預定於115年1月9日發行。

圖案簡介如下：

一、梅花草（面值8元）：葉心形且光滑翠綠，花莖自葉基伸出，花呈白色，展開如同梅花一般，花期為7-9月，於中、高海拔遮陰、光照不強之邊坡及濕潤石壁可見。

二、塔塔加薊（面值8元）：葉羽狀全裂，裂片細長，頭狀花序頂生，盛開時下垂，小花花冠呈紫色，花期為8-10月，生長於玉山山脈2,000-3,000公尺的山區，稀有不常見。

三、蓬萊毛茛（面值9元）：葉單生，具有三個深裂基部，花呈黃色，花期為5-8月，於高海拔道路旁開闊地或向陽坡面可見。四、玉山山奶草（面值20元）：葉卵形且兩面密披白色細毛，花冠鐘形似奶嘴狀，花呈黃綠色，花期為6-8月，於中、高海拔之林緣、灌叢或濕潤溪流旁可見。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於1月7日開始發售，另製作預銷首日戳低值封及套票封於1月9日郵票發行當天出售。歡迎至37個長期集郵訂戶作業局查詢，網址https://www.post.gov.tw）或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購，亦可向各地郵局預約購買。