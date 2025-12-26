冷氣團來襲，合歡山氣溫驟降至1.3度，松雪樓降下冰霰，積雪達0.2公分！雪山地區四秀桃山屋也積雪4公分，雪管處呼籲山友攜帶雪地裝備，確保登山安全。面對難得一見的雪景，遊客們不畏寒冷，紛紛前來體驗，有人堆起雪人，甚至將雪人搬上車帶回家，為這個冬季留下難忘回憶。公路局實施管制，昆陽、大禹嶺以上路段車輛須加掛雪鏈才能通行。

高山氣溫急凍破冰點！合歡山鏟雪車上工 遊客想把「雪人搬回家」。(圖／TVBS)

大陸冷氣團強勢來襲，合歡山地區溫度驟降，26日清晨氣溫僅有1.3度，松雪樓早上6點39分開始降下冰霰，積雪厚度達0.2公分，公路局也在25日早上8點起實施管制，要求昆陽、大禹嶺以上路段車輛必須加掛雪鏈才能通行。同時，雪山地區的四秀桃山屋已積雪4公分，雪管處特別呼籲山友攜帶雪地裝備，確保登山安全。

昆陽、大禹嶺以上路段車輛必須加掛雪鏈才能通行。(圖／TVBS)

合歡山26日清晨變成一片白色山頭，霧氣瀰漫，景色宛如冬日仙境。在松雪樓附近，早上6點44分左右氣溫降至1.3度，伴隨著大小約0.1到0.2公分的冰霰不斷落下。面對這難得一見的景象，許多遊客不畏寒冷，紛紛來到合歡山體驗。有遊客興奮地表示，他們本來是要爬百岳，特地包車前來，看到雪景非常開心。

許多遊客不畏寒冷，紛紛來到合歡山體驗。。(圖／TVBS)

儘管天氣寒冷，遊客們仍熱情高漲，有人拿起地上的積雪堆起雪人，甚至將雪人搬到車上帶回家。一位遊客分享，他們花了一個小時做雪人，過程相當有趣，不過小朋友們因為太冷而躲在車上。為了應對路面結冰情況，公路局在26日早上8點起進行交通管制，要求從昆陽、大禹嶺以上的車輛必須加掛雪鏈才能通行，確保行車安全。

遊客們仍熱情高漲，有人拿起地上的積雪堆起雪人，甚至將雪人搬到車上帶回家。(圖／TVBS)

除了合歡山外，雪山地區的四秀桃山屋也出現積雪現象，目前積雪深度已達4公分。一位山友描述，整個山屋和周圍草地都被積雪覆蓋，三角形的山屋在白雪映襯下格外美麗。雪管處特別提醒所有計劃前往的登山客，由於步道濕滑，務必攜帶冰爪等雪地三寶（冰爪、雪杖、冰斧），並具備雪地經驗再前往，以確保自身安全。

整個山屋和周圍草地都被積雪覆蓋，三角形的山屋在白雪映襯下格外美麗。(圖／TVBS)

面對這波寒流，有記者戴上企鵝毛帽，希望像企鵝一樣適應寒冷天氣，但仍感到寒意逼人。雖然目前降下的是冰霰而非雪花，但許多民眾仍期待能見到真正的冬季白雪，紛紛前往高山地區一探究竟，為這個冬季留下難忘的回憶。

