高山滅火「無水戰法」曝！背負20公斤重裝徒步入火場 山林守護神是他們

山林大火發生時，許多人的直覺都會想到消防員救火，但車輛難以抵達的高海拔深山，第一線「森林護管員」才是守護神。他們背負逾20公斤重裝，徒步穿梭險峻稜線，在無水環境下揮汗開闢防火線，與惡火近身肉搏。這群隱身山林的戰士，正用生命守護台灣每一吋珍貴綠意。（圖／林業保育署臺中分署授權提供）

當深山傳來火警，第一時間衝向火場的英雄並非開著紅色消防車的隊員，而是背負重裝、徒步入山的「森林護管員」！近日林業保育署臺中分署在武陵地區舉辦高海拔林火演練，動員40名護管員實戰模擬。這群守護神平日巡山查緝盜伐，火災時則需在缺水的高山中開闢防火線，與惡火搏鬥。透過地空聯合訓練與精準宣導，梨山地區於2025年交出「零火災」的傲人成績，展現守護台灣二葉松林等珍貴生態的決心。

每當森林火災發生時，大家普遍最先聯想到的往往是街道上鳴笛救援的消防員，但在車輛難以抵達的高海拔深山，真正與野火正面交鋒的，是這群被稱為「巡山員」的森林護管員。他們是森林的保全，更是大地的護衛者！當煙硝升起，護管員必須背負超過20公斤的幫浦、水袋與重型機具，在空氣稀薄的高山上徒步數小時，甚至在陡峭的山壁間穿梭。由於高山水源極度匱乏，護管員不能單靠噴水滅火，更必須具備「無水滅火」的專業技術，利用鋤頭與砍刀，在火頭前搶先開闢出一條寸草不生的防火線，用血汗築起阻斷火源的最後防線。

近日，臺中分署於演練中導入林火氣象追蹤儀及熱顯像儀教學，讓護管員能精準掌握風向與隱藏火點。結合專業科技與徒步救災的實力，這群山林戰士正用智慧與血汗，守護台灣最前線的綠意生機。（圖／林業保育署臺中分署授權提供）

近日臺中分署與空勤總隊合作，進行難度極高的直升機人員吊掛訓練。當火場位於車輛無法抵達的斷崖或密林，護管員必須克服高空恐懼，從天而降投入戰場，展現「地空一體」的精銳戰力，守護國人難以觸及的每一吋綠意。（圖／林業保育署臺中分署授權提供）

梨山地區地勢險峻，且廣泛分布著富含油脂的臺灣二葉松，這種樹木在乾燥季節就像是天然的引火劑，一旦失控便會形成燎原大火。根據臺中分署統計，過去7年間梨山就發生了18起森林火災，燒毀面積廣達20公頃，這背後是無數林木的焦黑與生態的破碎。為了不讓憾事重演，護管員們在寒冬的高海拔山區持續演練，模擬在惡劣地形下分析火場走向、研擬滅火戰術，並結合空中勤務總隊的直升機吊掛作業，建立地空一體的救援網絡。這不只是一場演習，更是為了在危急時刻，能用最快的速度守住每一棵屹立百年的樹木。

不同於傳統噴水滅火，森林護管員得在熱浪前揮汗揮舞砍刀與鋤頭，忍受體力極限清除地表植被，徒手「開闢防火線」來阻斷延燒。（圖／林業保育署臺中分署授權提供）

護管員的辛勞不只是在火場上，更多時候是在平時的奔走與叮嚀。2025年梨山地區國有林地能達到「零火災」的奇蹟，正是因為這群護管員走入果園、走進山友的營地，耐心地宣導防火安全。現在正值山林乾燥、火險等級升高的季節，一片隨手丟棄的菸蒂、一個未熄滅的露營火堆，都可能讓護管員多日的心血付之一炬。

在瞬息萬變的森林中，決策速度更是保命關鍵！護管員們圍繞地圖和觀察火勢等，根據當下的風向與植被狀況激烈討論，要在惡火蔓延前找出最佳攔截點。這場大腦與火神的鬥智，不只是為了精準打擊火頭，更是為了確保每位隊員都能安全地從險峻山域中撤離。（圖／林業保育署臺中分署授權提供）

若民眾發現林火該怎麼辦呢？林業保育署臺中分署表示，民眾若發現山林火災，可立即撥打119或0800-000930專線，首位通報者可獲得5,000元獎金。最後林業保育署臺中分署語重心長地說，期望大眾能給予這群第一線護管員更多支持與理解，別讓疏忽成為山林的傷痕，讓這群山林守護神能更安心地守護這片土地的翠綠。

