高山滑雪男團超級兩項 冬奧新項目瑞士組合奪金

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運，高山滑雪男子團體超級兩項登場，這是冬奧全新項目，考驗下坡道賽、以及曲道賽選手組隊的實力以及臨場發揮，比賽在斯特爾維奧滑雪中心進行，平均坡度高達30%，被視為世界最困難的滑降賽道之一，選手以破百公里時速向下衝刺，相當刺激。

地主義大利一度握有優勢，不過對手瑞士組合帶給他們極大的壓力，團體項目不只比個人速度，更考驗兩個賽段的銜接。

瑞士在曲道賽強勢追擊，奈夫穩定發揮，成功逆轉戰局，最終讓瑞士組合以0.99秒優勢，總成績2分44秒04逆勢擠下前3名，排名竄升到第1。冬奧史上第1面高山滑雪男團超級兩項，就由瑞士組合范奧曼以及奈夫抱走金牌，在這個項目歷史上記上一筆風光的成績。

而自由式滑雪女子滑道風格賽，同樣上演頂尖對決，焦點放在中國名將谷愛凌與瑞士衛冕者葛蕾蒙德身上，谷愛凌第1趟就做出86.58的高分，大大超越預賽分數，暫居領先。

不過第2趟卻出現失誤，錯失關鍵機會，葛蕾蒙德把握住這一刻，空中轉體的難度動作都能在高速當中精準完成，第2趟拿下86.96分，一舉超車，也提前鎖定勝利，完成奧運2連霸，讓這場對決勝負瞬間定調。

另外在競速滑冰女子1000公尺決賽，則由荷蘭選手主宰戰局，柯克率先打破奧運紀錄，但紀錄只維持短短幾分鐘，最後登場的莉爾丹後段加速，以1分12秒31刷新奧運紀錄，奪下金牌。

荷蘭包辦金銀，日本名將高木美帆拿下銅牌，競速滑冰女子1000公尺，也再次見證荷蘭在冰上的霸主地位。