高山症/雪盲症 追雪症候群不可不防

氣溫直直落，民眾除了上山賞雪時，如果出現疲倦、喘、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等高山症狀，千萬別輕忽硬撐。(花蓮慈濟醫院提供)

記者林中行∕花蓮報導

一波波冷氣團持續南下，氣溫直直落，民眾除了上山賞雪前做好交通及保暖準備，也要留意高山症與低溫帶來的身體負荷，慈濟醫院提醒，若計畫長時間停留高山地區，可事先至旅遊醫學門診諮詢，如果出現疲倦、喘、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等高山症狀，應立即下山，千萬別輕忽硬撐。

花蓮慈濟醫院預防醫學中心主任黃亮凱表示，針對追雪族群，如計畫長時間停留高山地區，可事先至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑評估是否需服用預防藥物，尤其慢性心臟病、氣喘或肺部疾病患者，上山前更要評估自身狀況，避免過度勞累。

黃亮凱指出，台灣民眾較少接觸雪地環境，也要特別注意「雪盲症」，雪地反射的紫外線強度高，幾乎等同直視太陽，可能造成眼睛刺痛、不適，嚴重時甚至短暫失明。

黃亮凱建議，民眾上山追雪時務必配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡或護目鏡；雪地濕滑，行走時步伐比平時小、避免奔跑，降低跌倒受傷風險。

黃亮凱表示，寒流來襲時，無論是在山區旅宿或家中使用瓦斯熱水器、暖爐等取暖設備，都要注意通風，避免一氧化碳中毒。若出現頭痛、噁心、倦怠、嗜睡等症狀，應立即通風並就醫。

黃亮凱強調，冬季活動能療癒身心，但低溫對心血管與循環系統都是考驗，只要事前準備充足、活動中隨時留意身體反應，才能在寒冬中安心泡湯、快樂追雪，為健康多加一層保障。