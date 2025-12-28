高山積雪 2登山客失溫昏迷 OHCA待援

一名男性山友攀登雪山疑因失溫失去呼吸心跳待救援，台中市消防局等救援人員昨日踏雪上山救援。（記者陳金龍翻攝）

記者孫曜樟、陳金龍∕綜合報導

受強烈大陸冷氣團南下影響，全台氣溫顯著下降，雪霸國家公園等高山地區雖出現迷人積雪美景，卻也暗藏致命危機，2名登山客接連發生疑因失溫在山區昏迷OHCA事件。雪霸國家公園管理處及消防署28日表示，低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必提高警覺，做好萬全準備。

雪管處指出，自12月20日降下今年初雪，近日雪霸園區接連發生2起疑因失溫導致不幸山難事件，令人遺憾。

雪管處指出，一行6人的登山隊伍26日下午通報，位處雪山西稜縱走路線匹匹達山，林姓山友失溫昏迷OHCA（到院前停止呼吸心跳），申請直升機吊掛，但因山區大雨天候不佳，無法執行，救援隊伍進駐西勢山林道，至今計有苗消、雪見站、保七第5大隊共計10人持續進行救援。

廣告 廣告

另外一支5人登山隊伍27日於雪山西峰東南側博爾克草原，向台中市消防局報案稱田姓成員失溫無力，請求救援，雪管處武陵站即與梨山消防分隊聯絡出勤事宜，昨晨隊伍回報患者已於半夜OHCA。因目前天候不佳，包含中市消防、武陵站及保七第5大隊共5人持續進行救援。

隨著冷氣團持續發威，台灣高山地區氣溫驟降至冰點以下，部分路段積雪深厚，雖然吸引不少追雪族與登山愛好者前往，但山域環境的風險也隨之急遽升高。

消防署分析，雪季登山面臨的3大核心風險分別為「失溫」、「滑墜」與「迷途」。在高海拔低溫環境下，若遭遇強風或身體潮濕，體感溫度會迅速下降，極易引發失溫症狀，造成意識模糊甚至死亡；而步道遭冰雪覆蓋，不僅濕滑難行容易造成墜谷，更會掩蓋路徑標示，導致登山者迷失方向。

雪管處說，低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必以「最壞情境」作為行前準備的基準評判，切勿因既定行程而勉強前行。