高山茶文化盛會 中埔警宣導識詐、防詐、拒詐

今年全台最具指標性的大型茶文化盛會自昨（十三）日起至二十一日在嘉義縣中埔鄉穀倉農創園區盛大登場，藉由人潮聚集之際，中埔警分局長曾裕景帶領員警加強向民眾宣導近期高發的「假交友（色情應召）」與「假投資」詐騙手法，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱，並推廣「識詐、防詐、拒詐」的重要性。

曾分局長表示，近期詐騙集團常利用社群平台、交友軟體或通訊軟體散布不實訊息，以「一夜情」、「援交」、「特殊服務」等話題吸引民眾點擊，進而要求事先匯款、購買遊戲點數或提供個資取得信任，最終導致財物損失。此外，「假投資」詐騙也日益嚴重，歹徒常冒充投資專家，利用假網站、假App甚至截圖偽造獲利數據，誘使民眾投入大量金額，最終血本無歸。

中埔分局提醒民眾，詐騙手法持續翻新，切勿因一時好奇、貪心或輕信網路訊息而遭受財務損失。若遇可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線或向就近警察機關求證。警方也將持續加強宣導與打擊詐騙，共同守護民眾財產安全。