高山菜市場！耶誕夜衝合歡山等下雪 武嶺大塞車

武嶺凌晨4點多就湧現人車。（圖／翻攝自＠台灣即時影像監視器 YT）





耶誕節遇上國定假日，又逢冷氣團報到，高山有望降雪，一堆人夜衝武嶺，凌晨4點多就湧現人車，高山菜市場亂象再現，違停車輛占用馬路，交通亂成一片，警方立刻開單，抓了11件違停。

凌晨四點多，天還沒有亮，合歡山武嶺亭一旁的道路，兩排違停車占用馬路，把整個道路塞爆了，平安夜又逢低溫報到，有降雪的可能，不少人夜衝上山，直到快4點半，員警到場驅逐違停車輛，要求往松雪樓方向往前開，避免影響交通。

另一邊，則還有一排的車輛在等待進入停車場，六點半天亮後，武嶺亭瞬間爆滿人潮，氣溫只有0.6度，霧氣非常大，剛好25號耶誕節，還有民眾特地穿上聖誕老公公的服裝，在這樣冷冷的天氣，搭配耶誕節氣氛，特別有感覺，只是可惜還是沒有降雪，白天後，違停狀況才減少。

仁愛分局翠峰所副所長張金龍：「於接獲報案後立即派人前往現場，實施交通疏導分流與引導措施，現場舉發交通違規共11件。」

耶誕節遇到國定假日，武嶺湧入車潮，警方統計，耶誕節清晨，現場舉發違停就有11件，另外因為冷氣團影響，台14甲線高海拔路面恐怕會結冰，也預計在25號下午五點，就會實施道路預警性封閉。

